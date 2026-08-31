Joven estudiante cubana: Hace falta un cambio para que se abran nuevas oportunidades

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Penélope Núñez tiene 18 años y vive en un barrio muy pobre de Boyeros, La Habana. Ama la Física desde que es muy pequeña, y se ha dedicado a investigar las ciencias de forma autodidacta. Ha ideado el modelo aerodinámico de una moto, estudiando el método de Nikolas Tesla, aunque carece de las condiciones materiales para poner a prueba su experimento.

Sueña con estudiar Física Clásica y Biotecnología pero sabe que se enfrenta a una realidad: los profesionales en Cuba no ganan suficiente como para poder pagar el costo de vida y, además, existe un sistema que impide el desarrollo individual de los talentos.

“El socialismo, el comunismo, esas cosas que plantea son ideas de pobreza. Tú no puedes querer que todas las personas sean iguales y que tengan lo mismo porque es imposible. […] no hay igualdad. Tú no puedes comparar a una persona con otra persona, no son iguales, son dos cerebros distintos, con ideales distintos, con morales distintas, con objetivos distintos, es decir, no somos iguales”, afirmó durante una entrevista en el programa “Barrio Adentro” de Radio Martí.

Este martes, al iniciar el curso escolar en Cuba, Penélope comenzará el último año del preuniversitario. La joven, quien considera que el país no está preparado para iniciar las clases, cuenta que la escuela a la que regresará tiene deficiencias en el servicio de agua, los baños y la estructura en general.

“Aquí hay talento y hay personas que se esfuerzan, pero no se dejan ver por la igualdad esa que quisieron imponer. Aquí hay personas que se destacan porque se esfuerzan en lo que hacen y se preparan”, aseveró la joven quien dijo además que “para que haya sociedad tiene que haber diversidad”.

La falta de incentivos para que los jóvenes estudien ha creado la visión de que es mejor no estudiar, lo cual genera mayores problemas para el presente y el futuro de Cuba. Para Penélope, crea una “vaga moralidad” y ayuda a la destrucción de la población.

De acuerdo a la joven estudiante, es necesario un cambio en la Isla para que se abran las oportunidades.

“Les quiero decir a todos que se preparen porque hoy Cuba es un país reprimido pero no saben mañana cómo va a ser el país, ni las oportunidades que van a tener. Prepárense siempre e intenten construir, descubran su pasión, que cada quien tiene una […] no se dejen llevar por la mala moral y por el declive de la sociedad, tengan una preparación y la añoranza de que algún día vamos a cambiar”, concluyó.