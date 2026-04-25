En huelga de hambre el preso político Guillermo Carralero

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El preso político cubano Guillermo Carralero López cumple cinco días en huelga de hambre en la prisión conocida como “El Típico”, en la provincia de Las Tunas, en protesta por la falta de atención médica y las condiciones del penal, según denunció la organización de asesoría legal Cubalex.

Carralero, de 54 años, inició la protesta tras la “negación de atención médica” y la “falta de medicamentos”, pese a padecer broncopatía crónica, precisaron. La organización también indicó que la huelga responde a declaraciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien ha negado la existencia de presos políticos en la isla.

Carralero permanece en prisión provisional desde marzo de 2024, a la espera de juicio por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, vinculados a la organización Cuba Primero. La Fiscalía solicita una condena de entre seis y nueve años de prisión.

Cubalex lleva registro de un grupo de detenidos cuyas condiciones de salud han sido objeto de denuncias recientes, entre ellos Carlos Alberto McDonald Ennis. Según Cubalex, en la prisión “El Típico” se han documentado problemas como hacinamiento, alimentación insuficiente y una “negación sistemática de atención médica”.

La organización también reportó que otros reclusos y presos políticos permanecen en huelga de hambre en distintos puntos del país. Entre ellos figuran Lisandro Betancourt, en protesta desde el 14 de abril; Liosnel López Arocha y Ángel Jesús Véliz Marcano, ambos en celdas de castigo; Arael Rodríguez Escalante, en la prisión Las Mangas, en Bayamo, desde el 15 de abril; Miguel Ángel López Herrera, en huelga desde el 13 de abril en su vivienda; y Jorge Rodríguez Mirabar, quien inició la protesta el 21 de abril tras denunciar una golpiza en la prisión Guamajal, en Santa Clara.