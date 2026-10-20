En el 2026 habrá -literalmente- un nuevo campeón en la Serie Mundial 

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Cuando caiga el último out de la Serie Mundial que comienza el viernes, podremos borrar de la lista a uno de los únicos cinco equipos que jamás han ganado una corona en Grandes Ligas.

En un clásico de octubre inédito, los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee buscarán su primer título en Series Mundiales.

Los Rays se impusieron el lunes 7-3 a los Guardianes de Cleveland y se coronaron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, para avanzar por tercera vez en su historia a la Serie Mundial.

El derecho dominicano Freddy Peralta, abridor por Tampa Bay, lanzó cinco innings y un tercio, con cinco hits y una carrera permitida, tres ponches y tres boletos, para apuntarse su segunda victoria en la serie, que le valió para llevarse el premio de Jugador Más Valioso.

Los Rays anotaron dos en el segundo, una a la cuenta del abridor Shawn Armstrong y otra al zurdo Tim Herrin, segundo de los ocho lanzadores utilizados por el manager de Cleveland, Stephen Vogt.

En el tercero sumaron otra, y aseguraron el choque en el séptimo, por jonrón del dominicano Junior Caminero con uno a bordo ante Cam Smith.

En el cierre del octavo, el cubano Yandy Díaz, quien un día antes había pronosticado que la serie se acababa este lunes, también botó la pelota con un hombre en base, para ponerle números definitivos a la pizarra del Tropicana Field.

Muy cuestionada la estrategia del manager de los Guardianes de apostar a sus relevistas, en lugar de usar a su principal carta de triunfo, Gavin Williams, quien se pasó todo el partido mirando la acción desde el dugout y preguntándose por qué no era él el encargado de mantener con vida a su equipo.

El duelo que se avecina entre los Rays y los Cerveceros será la primera Serie Mundial en que las dos franquicias buscarán su primera corona desde que lo hicieron en 1980 los Filis de Filadelfia y los Reales de Kansas City.

Los Rays han estado dos veces en la máxima instancia, en 2008 y 2020, y en ambas ocasiones perdieron.

Los Cerveceros sólo estuvieron en una oportunidad, hace 44 años, cuando pertenecían a la Liga Americana y cayeron en siete juegos ante los Cardenales de St. Louis en 1982.

La fiebre del clásico de octubre en Milwaukee ha disparado hasta la estratósfera los precios de los boletos.

Para el primer juego, el viernes, las entradas para disfrutar de pie en los pasillos, se promedian a 2,895 dólares, mientras que un asiento regular cuesta una media de 5,330.

Los puestos reservados VIP tienen un promedio de 15,600 dólares.

Por su parte, tras su eliminación ante Tampa Bay, Cleveland extiende a 78 años su sequía de campeonatos desde 1948, la más larga activa en MLB.