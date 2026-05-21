Emotivo encuentro entre expresa política cubana Sissi Abascal y la escritora de Zoé Valdés (VIDEO)

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Un emotivo encuentro tuvo lugar el miércoles en la ciudad de Miami entre la opositora Sissi Abascal y la escritora Zoé Valdés, quien se emocionó de recibir en la presentación de su libro dedicado al valor de las mujeres cubanas a la joven recién excarcelada de la isla comunista.

Dignas Cubanas, presentado el 20 de mayo en Sentir Cubano recoge historias de mujeres que han enfrentado la represión, el exilio y la lucha por la libertad de la isla a lo largo de distintas generaciones.

Por eso la presencia de Abascal, la más joven integrante de las Damas de Blanco, encarcelada desde las protestas de julio de 2021, y su madre, Annia Zamora, también miembro del movimiento femenino, fue especialmente importante para la autora y para los asistentes al evento.



La presentación se realizó en una fecha de profundo simbolismo para el exilio cubano: el aniversario de la instauración de la República de Cuba en 1902. Ante asistentes vinculados al ámbito cultural, periodístico y del exilio político, Valdés explicó que el libro constituye el segundo volumen de la trilogía Hijas de Cuba y que nació de conversaciones sostenidas sobre el papel histórico de las mujeres cubanas.



“Dignas cubanas es un poco como una rosa, es una rosa, es una rosa”, expresó la autora en declaraciones a Martí Noticias, al explicar la inspiración detrás de la obra.

Valdés aseguró que el libro busca reunir nombres y testimonios de mujeres que han marcado la historia nacional, desde las guerras de independencia hasta la actualidad, sin seguir necesariamente un orden cronológico, sino guiándose por el descubrimiento y la inspiración personal que le producen esas figuras femeninas.



“Trato de antologar, de compilar todos esos nombres”, afirmó la escritora. “Mujeres que han dado su vida también por Cuba”.

La autora destacó especialmente el sacrificio de madres cubanas que han debido criar solas a sus hijos en el exilio o enfrentarse a la cárcel y la persecución política dentro de la isla. También mencionó el caso de madres de presos políticos del 11 de julio de 2021 y de mujeres que continúan denunciando violaciones de derechos humanos en Cuba.

La directora de Diario Las Américas, Iliana Lavastida, quien escribió el prefacio de la obra, afirmó que el libro constituye un esfuerzo importante por devolver protagonismo a mujeres olvidadas dentro de la historia cubana.

“Zoé hace una búsqueda muy cuidadosa a través de las páginas de la historia cubana y en la actualidad cubana para darle el lugar que ameritan muchas mujeres”, expresó Lavastida, quien describió a la autora como una intelectual profundamente comprometida con Cuba y con la memoria histórica femenina de la nación.

Entre los asistentes estuvo además el expreso político cubano Ángel de Fana, líder de la organización Plantados, quien resaltó la importancia de reconocer el papel de las mujeres en las luchas contemporáneas por la libertad.





“Cuando vemos las protestas que están ocurriendo en muchos barrios de La Habana o de otras ciudades, lo que más vemos son mujeres”, afirmó De Fana.



El expreso político opinó que el libro ayuda a comprender el protagonismo femenino tanto en las guerras independentistas como en las actuales manifestaciones y movimientos de oposición dentro de Cuba.



Durante la presentación,Valdés también reflexionó sobre la identidad cubana, la importancia del idioma español y las raíces culturales compartidas entre Cuba y España.

La escritora defendió la idea de que “la patria es el idioma” y lamentó lo que considera ataques actuales contra la lengua española en distintas regiones.