Funcionarios de la embajada de EEUU visitan a familias beneficiarias de ayuda humanitaria en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Representantes de la Embajada de Estados Unidos en Cuba se reunieron en Sancti Spíritus y Cienfuegos con familias que han recibido ayuda humanitaria, miembros de la Iglesia Católica y voluntarios de Cáritas para escuchar sus experiencias y conocer sus necesidades, informó la sede diplomática.

“Seguimos recorriendo Cuba y, sobre todo, escuchando a su gente”, señaló la Embajada en una publicación en sus redes sociales. Los encuentros forman parte del seguimiento a la asistencia enviada por la administración del presidente Donald Trump.

En ambas provincias, los funcionarios conversaron con beneficiarios y personas involucradas en la entrega de los suministros, “quienes nos contaron de primera mano sus experiencias y necesidades”, agregó la representación estadounidense.

“La ayuda de los Estados Unidos sigue llegando al pueblo cubano”, afirmó.

El encargado de Negocios, Mike Hammer, también ha recorrido comunidades donde se repartieron paquetes de asistencia.

La asistencia corresponde a un programa de 100 millones de dólares anunciado en mayo de 2026 por el secretario de Estado, Marco Rubio. Unos 60 millones se canalizan a través de la Iglesia Católica, Catholic Relief Services y Cáritas Cuba, mientras que los otros 40 millones se distribuyen mediante organizaciones independientes.

El esquema contempla la entrega directa a las familias a través de las parroquias, sin utilizar estructuras estatales del régimen.