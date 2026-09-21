Cientos de personas vulnerables reciben ayuda humanitaria de EEUU en Cienfuegos y Villa Clara

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Cerca de 700 personas y familias vinculadas a la Parroquia de San Antonio de Padua y sus comunidades, en el municipio de Lajas, recibieron este viernes ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano apenas un día después de que el cargamento llegara a la Diócesis de Cienfuegos.



La distribución fue posible gracias al esfuerzo de alrededor de 50 voluntarios y más de una decena de estibadores, quienes comenzaron las labores de descarga desde las primeras horas de la mañana. Los módulos entregados incluyeron alimentos y productos de higiene, informó Cáritas Cuba en sus redes sociales.



Según explicaron los organizadores, la planificación permitió completar la entrega de casi todos los kits en una sola jornada. Para facilitar el acceso a comunidades rurales y de difícil comunicación, se utilizaron carretones para transportar las cajas hasta los hogares beneficiados.

La iniciativa también alcanzó a personas con discapacidad, enfermos y encamados, quienes recibieron la ayuda directamente en sus viviendas de manos de voluntarios de Cáritas. Paralelamente, la parroquia habilitó varios puntos de distribución para atender a personas previamente identificadas por su situación de vulnerabilidad.



Aunque la asistencia no cubre todas las necesidades existentes ni llega a la totalidad de los cubanos que atraviesan condiciones difíciles, numerosos beneficiarios destacaron el alivio que representa en medio de la actual crisis económica y social. Vecinos celebraron que personas enfermas de sus comunidades pudieran recibir apoyo, mientras que varios ancianos manifestaron su gratitud por la ayuda recibida.



El proceso contó con el acompañamiento del párroco de Lajas y del equipo diocesano de Cáritas Cienfuegos, que prometió continuar ofreciendo información y testimonios relacionados con esta labor solidaria.

Continúa la distribución en Quemado de Güines

La entrega de módulos de ayuda continuó igualmente en el municipio de Quemado de Güines, donde la semana pasada 55 familias fueron beneficiadas con esta asistencia humanitaria.



Entre los beneficiados se encuentra Esther Morales, quien cumplirá 103 años el próximo 2 de diciembre. Desde su cama, la anciana agradeció la visita y el apoyo recibido al padre Andy Acosta.



Durante la jornada, otras familias, personas mayores y enfermos acogieron en sus viviendas a los jóvenes voluntarios, quienes explicaron el contenido de los módulos y el funcionamiento de una pequeña lámpara incluida en los paquetes de higiene.



Los organizadores destacaron que, más allá del aporte material, el acompañamiento humano y espiritual constituyó uno de los elementos más significativos de la iniciativa.