Embajada de EEUU: Iglesia Católica distribuirá 60 millones de la ayuda y organizaciones de confianza el resto

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La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó este miércoles que el jefe de misión estadounidense, Mike Hammer, se reunió con representantes de la Iglesia Católica y de organizaciones humanitarias para coordinar la distribución de los 100 millones de dólares en asistencia para el pueblo cubano.

Hammer sostuvo encuentros con Sean Callahan, presidente de Catholic Relief Services (CRS); con Carmen María Nodal Martínez, directora de Cáritas Cuba; y con el arzobispo Dionisio García Ibáñez, quien preside esa organización caritativa en la isla.

Durante las reuniones, las partes abordaron “la coordinación para la distribución de ayuda humanitaria para los Cubanos de a pie con el objetivo de garantizar que el apoyo llegue de manera eficaz a quienes más lo necesitan”.

"La Administración Trump proveerá $60 millones gestionados por la iglesia católica y unos adicionales $40 millones a través de organizaciones no gubernamentales de confianza", dijeron.

El Departamento de Estado había señalado que los fondos se entregarían en coordinación con la Iglesia Católica y otras entidades independientes, sin pasar por estructuras estatales cubanas.

Justo esta semana l embajada destacó la llegada a Santiago de Cuba de dos contenedores con alimentos y artículos de higiene destinados a comunidades afectadas por el huracán Melissa en la diócesis de Guantánamo-Baracoa.