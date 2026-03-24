El Senado confirma a Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional

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El Senado de Estados Unidos confirmó este lunes a Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en sustitución de Kristi Noem, nombrada como la enviada Especial para “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad hemisférica presentada en Miami a principios de marzo.

El senador republicano de Oklahoma obtuvo la ratificación con 54 votos a favor y 45 en contra. Su confirmación contó con el respaldo de casi toda la bancada republicana, además del apoyo clave de dos demócratas: John Fetterman (Pensilvania) y Martin Heinrich (Nuevo México).



“Hará que nuestro país sea más seguro al asegurar nuestras fronteras, salvaguardar nuestras comunidades y combatir el terrorismo”, publicó el senador John Barrasso (R-WY) en su cuenta de X.

En contraste, el republicano Rand Paul (Kentucky) fue el único de su partido en votar en contra, después de protagonizar tensos intercambios con Mullin durante las audiencias de la semana pasada.

Mullin asume el liderazgo en un momento crítico: el DHS lleva más de seis semanas sin financiación completa, lo que ha provocado largas demoras en los aeropuertos y ha limitado servicios esenciales de seguridad nacional.

Aunque se espera que mantenga la línea dura de la administración Trump en materia migratoria, durante las audiencias prometió un enfoque “pragmático y selectivo”, y aseguró que los agentes no ingresarán a domicilios sin las órdenes judiciales correspondientes.

A sus 48 años, Mullin, miembro de la Nación Cherokee, cuenta con una década de experiencia en el Congreso: primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado. Durante una de las sesiones, mantuvo un intenso intercambio con el senador demócrata Bernie Sanders.

"No pedí tu opinión sobre eso; y si me importara tu opinión, te la pediría. No me importa tu opinión. Eres parte del sistema. Eres parte del problema. Llevas sentado aquí más tiempo del que yo llevo vivo", señaló Mullin.