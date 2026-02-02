El seguro para jugadores pone en riesgo la continuidad del WBC 

Getting your Trinity Audio player ready...

Las recientes bajas de varias estrellas de las Grandes Ligas de sus respectivas selecciones nacionales para el Clásico Mundial de Béisbol abre muchas interrogantes sobre el futuro del evento.

La noticia de que el campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, no asistiría con el equipo de Puerto Rico, del cual había sido nombrado capitán, hizo que los boricuas amenazaran con retirarse del torneo, a pesar de que San Juan es sede de uno de los cuatro grupos clasificatorios.

¿La razón? La compañía aseguradora NFP no garantiza el pago del salario de Lindor (y de otros en situación similar), en caso de que sufra una lesión durante el WBC.

NFP es la única empresa que cuenta con la aprobación de las Grandes Ligas y del sindicato de jugadores.

Para determinar la elegibilidad de los peloteros para participar en el Clásico, la compañía obliga a estos a someterse a exámenes físicos, entre otros aspectos a considerar, como la edad del jugador, historial de lesiones anteriores y riesgos de nuevas molestias.

La aseguradora responde por el salario garantizado de un jugador, según como está establecido en su contrato. Si llega a sufrir una lesión durante el WBC, la organización a la que pertenece el pelotero no perderá dinero, porque recibirá el pago del seguro por el salario correspondiente a los días que esté fuera de acción en la siguiente temporada.

Si NFP determina no asegurar a un jugador, este aún podría jugar en el Clásico Mundial de Béisbol sin seguro y arriesgar su salario.

Otra opción sería jugar en el WBC y pagar su propio seguro a un costo elevadísimo, que se disparó tras las lesiones de estrellas como el relevista puertorriqueño, Edwin Díaz, y el segunda base venezolano, José Altuve, en el torneo de 2023.

Altuve se perdió dos meses de la campaña de ese año, mientras que Díaz no pudo trabajar en toda la temporada.

Si un jugador no asegurado pierde cualquier tiempo de juego debido a una lesión sufrida durante el WBC, los equipos de la MLB no están obligados a pagarle por los partidos perdidos.

Para determinar la elegibilidad para el seguro, se tienen en cuenta tres condiciones físicas de los peloteros.

Condición crónica : se basa en lesiones repetidas a lo largo de los años, con múltiples períodos de 60 días en la lista de inhabilitados.

: se basa en lesiones repetidas a lo largo de los años, con múltiples períodos de 60 días en la lista de inhabilitados. Condición intermedia : se basa en múltiples períodos de diez días en la lista de lesionados durante dos o tres temporadas.

: se basa en múltiples períodos de diez días en la lista de lesionados durante dos o tres temporadas. Condición de bajo riesgo: se basa en el poco o ningún historial de lesiones.

Sin embargo, selecciones como las de Puerto Rico y Venezuela se quejan, con razón, de la falta de transparencia en los criterios para determinar si un jugador es asegurable o no.

Mientras que a Lindor y Altuve, entre otros, se les ha negado el seguro, jugadores con largo historial de lesiones, recibieron el visto bueno, como es el caso del jardinero Byron Buxton, con casi 20 estadías en la lista de inhabilitados, quien jugará con la selección de Estados Unidos.

Aunque es un evento aún mejorable, el WBC, nacido hace 20 años, en el 2006, atrae con entusiasmo creciente en cada nueva edición la atención del mundo del béisbol.

Pero esta situación de los seguros podría frenar el crecimiento del certamen, de cara a próximas ediciones, por la ausencia cada vez mayor de figuras de primerísimo nivel.