William Scull firma su sentencia de muerte en el boxeo profesional

Fraude, decepción, engaño. Esos son sólo algunos de los calificativos que se llevó el cubano William Scull, tras su derrota por nocaut técnico en el duodécimo asalto ante el danés Jacob Bank este sábado en Kolding, un helado páramo de Dinamarca.



Scull, ahora con 23-2, trataba de relanzar su carrera, tras el ridículo que hizo el pasado 25 de mayo ante el mexicano Saúl “el Canelo” Alvarez.



Aunque Bank exhibía un récord invicto de 17-0, lo cierto es que jamás ha peleado fuera de su país y era un perfecto desconocido para el mundo del pugilismo...hasta que enfrentó a un apático Scull, apegado al aburrido estilo “olímpico” de la llamada escuela cubana de boxeo.



El ídolo local machacó desde el primer rounb a Scull con su jab, y fue sumando puntos en las tarjetas, mientras que el cubano hacía poco o nada por la victoria.



En el sexto asalto, Bank envió a Scull a la lona, como anticipo de lo que acontecería en los segundos finales de un combate inicialmente pactado a diez asaltos y que fue extendido a un máximo de 12.



En el último episodio había un solo hombre sobre el ring, que golpeaba sin oposición a Scull.



El referee empezó un conteo de protección, hasta determinar que el cubano estaba de más sobre el encerado, para decretar el triunfo del danés por KOT.



La victoria pone a Bank bajo los focos de los reflectores de la división supermediana y condena a Scull a un ostracismo del cual, dificilmente, volverá a salir.



En otras palabras, la carrera profesional de Scull perfectamente podría haber llegado a su fin.



Tras su pálida actuación ante Canelo, cuando se mantuvo todo el tiempo con la palanca en reversa, pocos pensaban que recibiría una nueva oportunidad.



La recibió y la desaprovechó ante un rival de dudoso nivel, más allá de su récord.



Muchos analistas coinciden que esta derrota, su segunda de manera consecutiva, podría haber decretado la sentencia de muerte a su carrera en el pugilismo rentado, a la aún tierna edad de 30 años.



Y es que las promotoras quieren a púgiles capaces de darle espectáculo a los fanáticos. Si pierde y, encima de eso, aburre, no hay nada que hacer en un deporte que es, por encima de cualquier otra consideración, un espectáculo para entretener.