El profesor Pedro Albert continúa detenido mientras transcurre la visita de Eamon Gilmore a Cuba

Horas antes de que Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, llegara a Cuba en una visita oficial, las autoridades del régimen de La Habana detuvieron al profesor Pedro Albert Sánchez y al doctor Fernándo Vázquez, quienes tenían la intención de entregarle una carta y luego sentarse, de manera pacífica, en el parque John Lennon, del Vedado.

“El profesor iba a salir a entregar una carta a Gilmore contando todas las violaciones a los derechos humanos que hay en nuestro país. Iba a entregarla en Playa, yo iba a acompañarlo y a las tres de la tarde nos íbamos a sentar en el parque Lennon, en un ejercicio totalmente cívico, sin ningún tipo de manifestación ni intención de incitar a nada”, explicó el doctor este viernes a Martí Noticias.

Vázquez fue detenido alrededor de las nueve de la mañana a la salida de su casa. Lo soltaron casi a las seis de la tarde y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario. “Me informaron que estaría bajo régimen domiciliario, sin orden de un fiscal o un juez, sin haber cometido delito alguno. Pero aquí no hay leyes, vivimos en tiranía y ya ellos se han quitado la careta completamente”, cuestionó.

“Casi 72 horas después, Pedro Albert sigue detenido”, precisó Carolina Barrero a nuestra redacción. La joven activista, quien reside actualmente en España, compartió hace unas horas los audios de una conversación anterior que sostuvo el profesor con un agente de la Seguridad del Estado que se identifica como “Luisito”.

“Estos audios son anteriores, de otras llamadas que ha recibido porque el profesor guarda evidencias y las envía a personas de su confianza para que, en un momento dado, las publiquen. En la víspera de que lo detuvieran, me dijo que si no regresaba en 48 horas que los compartiera porque este es el tipo de hostigamiento al que está sometido todos los días”, comentó a nuestra redacción.

Para Barrero es importante hacer público este tipo de mensajes porque “diseccionar la forma de la represión, de la intimidación del acoso, es desactivar al régimen cuando se entiende bien cómo opera”.

En los audios se escucha al agente “Luisito” decirle a Pedro Albert que se lo llevarían preso si se presentaba en el Ministerio para pedir una respuesta sobre lo ocurrido durante las protestas en el poblado de Caimanera, provincia de Guantánamo, en mayo pasado.

“Lo incriminan, lo meten en la cárcel sin haber hecho nada. El profesor debe estar actualmente en huelga de hambre, porque él lo dijo claro: si lo arrestaban no iba a probar comida. Pedro Albert no hizo nada, es un paciente enfermo de cáncer que estuvo un año preso por su derecho a opinar. Pero no hay derechos en este país, no hay justicia no hay ninguna libertad pública”, comentó Vázquez.

“Le pido a todo cubano, a toda persona que quiera a Cuba y ame la libertad y defienda los derechos humanos que ayude para que suelten al profesor. Ayuden a todos nuestros hermanos que están en las cárceles injustamente con causas fabricadas. Están ahí por castigo ejemplarizante, para mostrar que no permiten que ningún cubano se manifieste. Pero son inocentes, los presos políticos son inocentes, el profesor es inocente. Ayuden a mitigar la angustia y el martirio de los cientos de familia que sufren”, agregó.

Sánchez había enviado días antes un correo a la oficina de la UE solicitando que Gilmore se reuniera con miembros de la sociedad civil independiente cubana. "Yo le preguntaría: ¿Tiene usted la posibilidad de visitar a los familiares de los presos políticos en Cuba y a los presos políticos? Le preguntaría otras cosas: ¿Hasta qué punto, cuando viene algún representante de la Unión Europea a Cuba, logra tener contacto con la verdadera realidad cubana, con los ciudadanos? ¿Y a partir de ahí, se valora, realmente, el cumplimiento de los derechos humanos o la violación a los derechos humanos?", dijo a Martí Noticias, días antes de la llegada del funcionario a La Habana.