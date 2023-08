El mito sobre “sólo el 2,5% para los necesitados” y otras narrativas con las que Rusia menosprecia la iniciativa de grano

Fuente: Centro de las Comunicaciones Estratégicas y de la Seguridad de la Información



“Ucrania necesita un corredor de grano no para objetivos humanitarios, sino para la realización de acciones terroristas”, “Ucrania ha enviado sólo el 2,5% a los países pobres”, “las declaraciones de Ucrania sobre el hambre son sólo una tapadera del deseo de ganar dinero” — todas estas narrativas se difunden activamente por la propaganda durante el último año. Son la justificación oficial de la retirada de Moscú del acuerdo de grano.



Lo que precedió a la retirada rusa



Acaba de cumplirse un año de la firma de los acuerdos trilaterales entre Turquía, la ONU y Ucrania, y Turquía, la ONU y Rusia para desbloquear los puertos ucranianos del mar Negro y reanudar las exportaciones de grano por el mar. A cambio de renunciar al bloqueo y al terror, se permitió a Rusia inspeccionar los buques mercantiles que zarparan de puertos ucranianos o se dirigieran a ellos. Los participantes acordaron que la «iniciativa de grano» duraría 120 días con posibilidad de prolongación.



Hasta el 2023, la función del “corredor de grano” fue satisfactoria. Ucrania, aunque no plenamente, ha reanudado el suministro de sus productos agrícolas a los mercados mundiales, incluidos África y otras regiones necesitadas. Hasta enero, era posible exportar entre 3 y 4 millones de toneladas de grano al mes.



Como resultado, el precio del cereal en el mundo se ha estabilizado, y la amenaza de una crisis alimentaria se ha disipado. A pesar del tradicional chantaje de Moscú, el corredor se prorrogó una vez expirado el plazo inicial del acuerdo. Sin embargo, cuatro meses después de la prolongación, la historia empezó a tomar otros trazos. Los rusos decidieron cerrar los puertos por completo.



Desde el comienzo del nuevo año, el Ministerio de Política Agraria ha informado sistemáticamente de cifras anti récord de buques que salen diariamente con grano ucraniano. En realidad, eran unos 2 o 3 barcos al día, con un tráfico normal de 6-7 barcos durante el mismo periodo. Las razones de los retrasos eran artificiales, como se verá más adelante. En mayo, Moscú aceptó a regañadientes prorrogar la iniciativa dos meses (hasta el 17 de julio) y declaró que la prometida relajación de las sanciones a los productos agrícolas y los fertilizantes minerales rusos no se había producido, y que el acuerdo era un completo engaño de Rusia.



En realidad, según los datos de la ONU, en los 10 primeros meses de 2022, la exportación rusa de fertilizantes se ha incrementado un 70% (hasta 16.700 mil millones de dólares) en comparación con el mismo periodo de 2021, mientras que las ventas al exterior cayeron sólo un 10%.



En las últimas semanas de funcionamiento formal del acuerdo, Rusia prácticamente paralizó su labor. En julio, sólo pasaron 260 mil toneladas de grano por el «corredor de cereales». Actualmente, los puertos ucranianos están bloqueados y bombardeados por el ejército ruso.



La mentira del «sólo 2,5% de grano que llegó a los países pobres»



La tesis del “sólo 2,5%” de las exportaciones ucranianas para satisfacer las necesidades de los países necesitados ha sido expresada incluso por expertos bastante proucranianos en numerosas plataformas mediáticas. Se trata de una de las afirmaciones falsas más inoportunas que socavan el papel de Ucrania en la lucha contra la crisis alimentaria mundial. Para refutarla, presentamos los siguientes hechos.



Durante el período de funcionamiento del corredor de cereales, Ucrania ha exportado unos 33 millones de toneladas de productos agrícolas (datos oficiales del Centro de Coordinación Conjunta de la Iniciativa del mar Negro). Estos volúmenes abarcan 11 cultivos diferentes. El 70% del grano se destinó a países ricos, pero se trataba principalmente de maíz, que los países pobres no necesitan. Tanto antes de la guerra a gran escala como durante el año de guerra, suministramos principalmente trigo y un porcentaje muy pequeño de otros cultivos a países africanos. Esta estructura de las exportaciones se formó no por caprichos ucranianos, sino porque ésta es la demanda de estos países.



En total, se enviaron unos 9 millones de toneladas de trigo en el marco de la iniciativa de cereales. De esta cantidad, 2,5 millones de toneladas se destinaron a países necesitados (Kenia, Somalia, Etiopía, Sudán, Bangladesh y Yemen), lo que representa el 28% del total de trigo enviado. En concreto, se enviaron más de 700 mil toneladas de trigo en el marco de los programas humanitarios del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y Grain from Ukraine. Se trata de 24 buques que entregaron miles de toneladas de trigo a Etiopía, Yemen y Kenia como ayuda humanitaria. Sin embargo, incluso si calculamos el porcentaje de suministros a países pobres sobre el volumen total de todos los productos agrícolas exportados (33 millones de toneladas), sigue siendo del 12,3%, no del 2,5%.



En los seis meses de este año, Rusia exportó unos 10 millones de toneladas de grano a África, principalmente a Egipto y Argelia, que no son los países más pobres ni mucho menos, pero a los verdaderamente necesitados, 0%.



Ucrania es un garante de alimentos para Kenia y Etiopía



Centrémonos en los países consumidores de trigo ucraniano desde hace años. Se trata de Etiopía y Kenia.



En el último año, Ucrania ha cubierto el 20% de las necesidades alimentarias de Etiopía. El país necesita 1,5 millones de toneladas de trigo al año para alimentarse (datos del USDA). Es decir, durante la última campaña de exportación 2022/23 (1 de julio de 2022 – 30 de junio de 2023), se exportaron al país mencionado 303,4 mil toneladas de nuestro grano. Esta cifra es algo inferior a la de la campaña 21/22, cuando enviamos a Etiopía 445 mil toneladas.



Incluso conseguimos aumentar los suministros a Kenia en comparación con la temporada anterior a la guerra. Enviamos 385 mil toneladas, mientras que en la temporada 2021/22 se enviaron 30 mil toneladas menos. Así, cubrimos la demanda anual de Kenia, que equivale a 2,2 millones de toneladas, en un 18%.



Rusia, por su parte, no ha suministrado ni una sola tonelada de grano a estos países y, sin embargo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajárova, dice completamente en serio a sus socios africanos que los rusos luchan en Ucrania por África y defienden el derecho de los africanos a ser libres con sus vidas. No explicó de qué tipo de libertad hablaba.



Cabe señalar que la población tanto de Kenia como de Etiopía ha experimentado un gran crecimiento en las últimas décadas. Según el Banco Mundial, la población de Etiopía casi se ha duplicado hasta alcanzar los 120 millones de habitantes. El crecimiento demográfico de Kenia en el mismo periodo es de 20 millones de personas. Ucrania, a pesar de la guerra, cubre una parte importante de las necesidades alimentarias de estos países, que no harán sino aumentar, dado el rápido crecimiento demográfico.



El mito del «corredor de grano» como vía para los saboteadores



A la compañera de Zajárova, la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko, le gusta decir que los ucranianos necesitaban el corredor marítimo para llevar a cabo sabotajes. Sin embargo, los rusos no tienen hechos concretos ni pruebas que respalden sus afirmaciones.



Por alguna razón, ninguno de los altos funcionarios rusos mencionó en sus declaraciones cómo Rusia bloqueó artificial e irrazonablemente el corredor de cereales durante muchos meses. Los inspectores rusos, haciendo uso del derecho que se les había concedido, retrasaron deliberadamente las inspecciones de los buques en el Bósforo. Exigieron documentación no reglamentaria y encontraron excusas poco razonables para detener las inspecciones. En lugar de seis buques al día, el número de pasajes se redujo a uno al final del acuerdo.



Los rusos fingieron estar buscando las mismas armas sobre las que rumoreaba (dijeron que en realidad no transportaban grano). En las redes sociales circularon vídeos en los que se les veía casi desmantelando los buques en busca de piezas, lo que, por supuesto, no formaba parte del procedimiento oficial de inspección. Obviamente, los rusos hacían todo esto no en busca de armas inexistentes, sino para reducir el rendimiento y, en consecuencia, la eficiencia del corredor de grano.



Realidad silenciada



En marzo y abril, podían estar haciendo cola para ser inspeccionados por el Centro de Coordinación Conjunta hasta 145 buques. Por supuesto, este tiempo de inactividad fue muy beneficioso para los rusos, ya que los enormes costes de la misma corrieron a cargo de los agricultores ucranianos, que seguían teniendo que pagar a los propietarios de los buques en concepto de alquiler. Al mismo tiempo, Rusia aprovechó la oportunidad de navegar comercialmente sin trabas desde sus propios puertos del mar Negro.



El volumen del tráfico ruso en la cuenca de Azov y mar Negro en 2022 fue de más de 250 millones de toneladas, superando las cifras de 2021. Esto, en particular, permitió a Rusia utilizar buques mercantiles para entregar de forma encubierta cargamentos militares (de lo que Moscú acusó hipócritamente a Kyiv).



Como consecuencia, los expertos calculan que el mundo ha dejado de recibir millones de toneladas de productos agrícolas ucranianos debido al bloqueo híbrido. Etiopía y Yemen, en particular, recibieron menos. En este último, según estimaciones de la ONU, casi dos docenas de millones de personas sufren una crisis alimentaria.



¿Llegará África a ver el prometido grano ruso?



Empezando el otoño del año pasado, Putin ha repetido incesantemente que Rusia podía cubrir las necesidades de los países africanos y que su grano (incluido el grano robado a Ucrania) sería suficiente para todos. Sin embargo, a pesar de tener grandes cosechas de más de 100 millones de toneladas, Rusia nunca envió un solo cargamento de ayuda humanitaria a África a sus expensas, ni antes ni durante la guerra.



En cambio, en los últimos años, ha sido Ucrania el líder del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el suministro de alimentos para operaciones humanitarias. En 2021, Ucrania fue el país de la ONU que más alimentos suministró: el 20% del total. Pero los rusos tienen su propia visión de esta historia. Creen que la ONU sólo está interesada en el corredor de cereales porque todos los poderosos activos del sector agrícola ucraniano están concentrados en manos de los estadounidenses. Este es otro de sus mensajes propagandísticos favoritos. Al mismo tiempo, no mencionan ningún nombre de explotaciones agrícolas, a sabiendas de que los fundadores de nuestras corporaciones agrícolas más poderosas, como Kernel o MHP, son ucranianos.



La última reunión de Putin con líderes y representantes africanos en la Cumbre Rusia-África, celebrada los días 27 y 28 de julio, se saldó con la promesa de suministrar gratuitamente entre 25 mil y 50 mil toneladas de grano a seis países: Burkina Faso, República Centroafricana, Mali, Somalia, Eritrea y Zimbabue. La cantidad anunciada no cubre ni el 5% de las necesidades de estos países. Queda por ver si incluso estas promesas se cumplirán, o si el gesto de generosidad sin precedentes se quedará en una mera maniobra de relaciones públicas del presidente ruso.



En cualquier caso, Rusia está intentando convertir a la Unión Africana en una marioneta de la que se pueda tirar para exigir los votos necesarios en la Asamblea General de la ONU, provocar a los africanos para que chantajeen a Europa para que les proporcione alimentos gratis y, en general, animarles a mendigar ayuda. Para ello, es posible que algún día Rusia les regale decenas de miles de toneladas de cereales.



Los productos agrícolas ucranianos influyen en los precios mundiales



Y mientras Putin juega a ser el benefactor, los precios del trigo han empezado a subir en todo el mundo, lo que está directamente relacionado con la retirada oficial de Rusia del acuerdo de grano el 17 de julio. De momento, el precio ya ha subido un 5% (17/07-28/07 Chicago Board of Trade), y los expertos prevén nuevas subidas.



Sin el Corredor, dicen los expertos, el mundo tiene todas las posibilidades de ver un aumento del 20-25% en los precios del aceite de girasol. Todo esto demuestra que Ucrania desempeña un papel verdaderamente importante en la formación del precio de los productos agrícolas en el mercado internacional, y, por tanto, tiene una palanca de influencia en la seguridad alimentaria.



Por supuesto, Rusia lo entiende, y por eso utiliza la comida y las mentiras como armas en sus juegos del hambre con el mundo.



*El Centro de las Comunicaciones Estratégicas refuta noticias falsas y manipulaciones sobre la iniciativa del Mar Negro.