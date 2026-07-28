"El arte puede curar el miedo": O&D transforman los apagones de Cuba en música y denuncia

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Para el dúo cubano O&D, integrado por Oro Padrón y Dnix Esperón, la crisis energética que vive Cuba no fue una inspiración artística, sino una experiencia que padecieron en primera persona.

De esa vivencia nació "Apagón", uno de los temas de su álbum CAIMITO, una obra que combina sátira, ritmos tradicionales cubanos y denuncia social.

En entrevista con Martí Noticias, los músicos explicaron que la canción surgió tras pasar dos semanas en Cuba concluyendo el disco, en medio de apagones constantes, escasez, calor y las dificultades que enfrentan diariamente millones de cubanos.

"El apagón no es una inspiración normal. Es más inspirado por el dolor; es ver muchos años cómo el apagón ha evolucionado a un punto en que es una lupa para la miseria que vive el cubano día a día", afirmó Oro Padrón.

Según explican en la página web del proyecto, "Apagón" no recrea la crisis cubana: nace de haberla vivido. Durante la creación del álbum, los artistas enfrentaron los cortes eléctricos, la escasez y las limitaciones que impone la falta de electricidad, experiencias que terminaron dando forma tanto a la canción como al videoclip.

El álbum CAIMITO, del que forma parte "Apagón", es el primer trabajo discográfico de O&D como artistas, tras más de dos décadas de experiencia como productores musicales y diseñadores.

Durante la entrevista, Oro Padrón reveló que el disco ya fue postulado a los Latin Grammy y adelantó que el dúo trabaja en una nueva producción.

"Somos nuevos como artistas, aunque llevamos muchos años como productores. Este disco lo sometimos a los Latin Grammys y lo que sí vamos a mantener es el storytelling, porque nosotros somos contadores de historias", explicó y dijo que cada canción combina tres elementos fundamentales: la música, la letra y el videoclip, concebidos como "mini películas" para narrar la realidad de Cuba y de otros países afectados por fenómenos similares.

Para Dnix Esperón, la música también tiene el poder de generar conciencia. "Si todo lo que escucharan esos millones de cubanos fueran mensajes como el que da 'Apagón', fuera diferente".

La grabación estuvo marcada además por problemas de salud, Dnix Esperón enfermó de chikungunya, sufrió una parálisis facial y posteriormente una caída que le provocó una fractura de tobillo. Por ello aparece con un yeso en el videoclip, una imagen que no fue parte de una puesta en escena, sino del proceso real que atravesaba el artista.

Los apagones también complicaron la producción audiovisual. "Lo complicado fue grabar las tomas que llevaban corriente. Había que planificarse, esperar a que llegara la electricidad o inventar con una planta para lograr algunos pedacitos", explicó Esperón.

Aunque la canción utiliza géneros tradicionales cubanos y un tono irónico, los artistas aseguran que el objetivo es visibilizar una realidad que consideran imposible de normalizar. "La idea que queremos que tú te lleves es que esto no está bien. No normalicemos el apagón, no puedes normalizar la miseria", señaló Esperón.

Durante la conversación con Martí Noticias, ambos defendieron el papel del arte como herramienta para documentar la realidad cubana y abrir espacios de reflexión.

"Si hay un apagón y yo quiero hablar del apagón, ¿por qué yo no puedo hablar del apagón? El artista lo que hace es enseñar la realidad, lo que hay", sostuvo Esperón al explicar que la creación artística no necesita permiso para retratar la vida cotidiana de los cubanos.

Para Oro Padrón, el mayor reto que enfrenta la sociedad cubana va más allá de la crisis material. "El arma más grande que tiene el cubano en contra de él es el miedo... y eso es lo que el arte puede ayudar a curar", reflexionó.

"El arte puede curar el miedo", dijo.