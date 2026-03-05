EEUU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos y Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares, informó este jueves el Departamento de Estado en un comunicado.

"Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", recoge el texto.

Asimismo, insisten en que el el compromiso de EEUU "se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente".

"Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad", agregan.

La decisión se produce después de que funcionarios de la administración Trump visitaran Venezuela tras una operación militar en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 enero.

Las relaciones entre ambos países se interrumpieron en 2019, durante el primer gobierno de Donald Trump.

El presidente dijo esta semana que Rodríguez “está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses".

"El petróleo está empezando a fluir, y es muy gratificante ver la profesionalidad y la dedicación entre ambos países”, indicó.

El miércoles llegó a Caracas el Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien ha concretado acuerdos significativos en el sector minero.

Burgum sostuvo reuniones en el Palacio de Miraflores con Rodríguez y representantes de empresas mineras estadounidenses.