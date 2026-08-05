EEUU vuelve permanente el Programa de Fianzas de Visa

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El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo permanente el 3 de agosto de 2026 el Programa de Fianzas de Visa B-1 y B-2 de turista y negocios, mientras ensaya un programa similar, con fianzas mayores, orientado a visas de inmigrante.

Un reporte exclusivo del Washington Free Beacon, replicado por la cuenta oficial del Departamento de Estado en español, indica que la administración Trump comenzó a exigir a ciertos solicitantes de visas de inmigrante, que habían sido inelegibles por motivos de carga pública, que depositen fianzas de hasta doscientos cincuenta mil dólares para demostrar que no se convertirán en una carga y que cuentan con medios suficientes para sostenerse en los Estados Unidos.

El programa piloto arrancó ese mismo martes en la República Dominicana, elegida por el alcance y la escala de las operaciones de visas de inmigrante en la embajada de Santo Domingo, aclara la publicación.

En los primeros casos se están fijando montos de cien mil o doscientos cincuenta mil dólares evaluados caso por caso y está previsto que el programa se extienda a otros países.

Esta medida es independiente del programa permanente de fianzas para visas B-1/B-2, oficializado en el Registro Federal de los Estados Unidos.

La medida se fundamenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y responde a la Orden Ejecutiva 14159, con el propósito de reducir las estadías irregulares y garantizar que los visitantes cumplan las condiciones de su visa y salgan del país a tiempo.

En el periodo de prueba se aplicó a viajeros de unos cincuenta países, disminuyendo el número de personas que se quedan en EEUU más del tiempo requerido (de más de 45 mil, en el año fiscal 2024, a menos de 50 en los primeros diez meses de aplicación en 2025).

La evaluación del impacto de esta medida por Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro es que "constituye una herramienta eficaz para garantizar el cumplimiento de las normas por parte de los titulares de visas sujetas a fianza".

En el Programa de Fianzas de Visa permanente que aplica a las visas B-1 y B-2 de turista y negocios, el oficial consular fija el monto en diez mil, quince mil o veinte mil dólares, según las circunstancias individuales del solicitante.

Se considera que se ha incumplido una fianza de visa cuando se produce una violación sustancial de cualquiera de los términos y condiciones de la fianza por la cual se emitió la visa de no inmigrante.

Entre las acciones que se consideran violaciones está permanecer en Estados Unidos después de la expiración del período temporal de admisión, presentar de forma extemporánea una solicitud de cambio de estatus, no salir de Estados Unidos dentro de los diez días siguientes a la denegación de una solicitud oportuna y correctamente presentada de extensión de estadía o cambio de estatus, presentar de manera tardía una solicitud de extensión de estadía en estatus de no inmigrante, o presentar una solicitud de asilo o de cualquier otra forma de protección humanitaria mediante el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Withholding of Removal.

La determinación de que se ha incumplido la fianza puede ser apelada de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional.