EEUU sobre Irán: Todas las opciones están sobre la mesa

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegsett, dijo que la República Islámica de Irán debería aprovechar la oportunidad para llegar a un acuerdo. No obstante, aclaró, si no lo hicieran "todas las opciones permanecerán sobre la mesa".

"La República Islámica debe llegar a un acuerdo. Tiene la oportunidad. Ese es el resultado que prefiere el presidente. Nuestra labor es presentar opciones, y si el régimen iraní decide no aceptar el acuerdo, tendremos opciones para el presidente", declaró.

"Estamos aquí para ayudar a llegar a un acuerdo, y creo que sería prudente que el régimen iraní lo hiciera", apuntó a una pregunta sobre un posible ataque militar a Irán.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región en los últimos días.

En declaraciones a los medios, la secretaria de prensa Carolyn Leavitt recordó que la llamada Operación “Martillo de Medianoche” fue “una misión extremadamente exitosa que destruyó completamente las instalaciones nucleares de Irán”y subrayó que, aunque la vía preferida es el diálogo, Trump está preparado para escalar:

“La primera opción del presidente siempre es la diplomacia, pero si es necesario, está preparado para utilizar el poder letal del ejército de Estados Unidos”.

Este martes, las protestas estudiantiles contra la República Islámica de Irán se extendieron por cuarto día consecutivo en varias ciudades del país.

Las manifestaciones, iniciadas en las principales universidades de Teherán, se replicaron en Mashhad e Isfahán, según reportes de activistas y medios vinculados al movimiento estudiantil. En la capital, se registraron concentraciones y sentadas en centros como Beheshti, Ciencia y Tecnología, Al-Zahra, Sharif, Khajeh Nasir, la Universidad de Artes de Irán y otras facultades.