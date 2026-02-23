EEUU evacuó al personal no esencial de su embajada en el Líbano

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la salida ordenada del personal del gobierno que no cumple funciones de emergencia y de los familiares del personal diplomático en Líbano, citando un deterioro del entorno de seguridad en Beirut y el aumento de riesgos en distintas zonas del país.

En un aviso de viaje actualizado, Washington reiteró la alarma de noviajar por la combinación de delincuencia, terrorismo, disturbios civiles, secuestros, minas terrestres sin detonar y el riesgo de conflicto armado. La decisión implica restricciones adicionales a los desplazamientos personales del personal de la embajada.

El gobierno estadounidense indicó que la amenaza contra su personal en la capital libanesa es “lo suficientemente grave como para exigirles que vivan y trabajen bajo estrictas medidas de seguridad”, y que los funcionarios consulares “no siempre pueden viajar para asistir” a ciudadanos estadounidenses en el país.

El aviso subraya que “las políticas de seguridad interna de la Embajada… pueden modificarse en cualquier momento y sin previo aviso”.

Las autoridades estadounidenses alertaron que “grupos terroristas siguen planeando posibles atentados en el Líbano” y que los ataques podrían ocurrir “con poca o ninguna advertencia”. El comunicado también reporta un “aumento de los delitos violentos, incluida la violencia política”, con “múltiples asesinatos sin resolver”.

Washington reiteró advertencias de nivel 4 (No viajar) para el sur del Líbano, la frontera con Siria y los asentamientos de refugiados, instando a sus ciudadanos a evitar esas zonas y salir del país si se encuentran allí.

Según el Departamento de Estado, en el sur se han registrado “casos de actividad militar… desde el acuerdo de cese de hostilidades de noviembre de 2024”, mientras que la frontera con Siria ha sido escenario de enfrentamientos y ataques aéreos recientes.

La evacuación se produce en medio de la escalada entre Estados Unidos e Irán por la disputa nuclear y la brutal represión del régimen de Teherán contra las manifestaciones populares registradas desde finales de 2025.

Con la mediación del Sultanato de Omán, representantes de Washington y Teherán se reunirán el jueves para una tercera ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que busca impedir que el régimen teocrático acceda a armas atómicas.