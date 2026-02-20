Trump no descarta acción militar en Irán y dice que los iraníes han vivido un infierno

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump no descartó una acción militar limitada para presionar al régimen teocrático de Irán para llegar a un acuerdo nuclear.

En un encuentro con la prensa este viernes, Trump no proporcionó más detalles sobre la posible acción, ni su cronograma, y se limitó a decir que lo está valorando.

En otra rueda de prensa más tarde el mismo viernes, el presidente aseguró que, durante la represión para acallar las recientes protestas nacionales, las autoridades iraníes asesinaron a 32 mil personas.

Asimismo, dijo que la presión de Estados Unidos disuadió al régimen de ejecutar a 837 personas.

Las personas sería colgadas desde grúas en lugares públicos. El presidnete afirmó que si mataban a una sola persona más, serían atacados al instante.

Las declaraciones del mandatario estadounidense ocurren un día después de que le diera un plazo a Irán para que alcance un acuerdo significativo o, de lo contrario, les sucederán “cosas malas” a la República Islámica.

Durante la reunión inaugural de la Junta de Paz para Gaza, Trump enfatizó que las conversaciones deben tener lugar en los próximos diez días, o si no, Washington “podría tener que ir un paso más allá”.

"Se ha demostrado a lo largo de los años que alcanzar un acuerdo significativo con Irán no es fácil. Tenemos que alcanzar un acuerdo significativo; de lo contrario, ocurrirán cosas malas", alertó el mandatario.

"Ellos no pueden tener armas nucleares. Si las tienen, no habrá paz en Oriente Medio. Esto se les ha dicho con total claridad".

Por su parte, el Departamento de Estado enfatizó en una declaración el continuo apoyo de Washington al pueblo iraní y el compromiso de Estados Unidos con la seguridad.

“A Irán le conviene centrarse en las negociaciones. Estados Unidos se compromete a garantizar la seguridad de las vías fluviales internacionales y la protección del comercio mundial, que son vitales para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de la región”, dijo un funcionario de la cancillería norteamericana.

Entretanto, la organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a las autoridades del régimen iraní a detener de inmediato las ejecuciones de ocho personas condenadas en relación con el levantamiento nacional de enero.

Amnistía Internacional instó a revocar las condenas y a poner fin de inmediato a los juicios sumarios de al menos otras 22 personas, que habrían sufrido torturas durante su detención.

Según la ONG, al menos 30 personas corren riesgo de ser condenadas a muerte en relación con el levantamiento nacional, entre ellos, dos menores de 17 años.

Según la organización, el proceso judicial de esas personas ha estado acompañado de confesiones obtenidas bajo tortura y una serie de graves violaciones del derecho a un juicio justo.

Se estiman en miles los muertos que dejó la brutal represión desatada por el régimen que encabeza el ayatolá Alí Khamenei, desde que comenzaron las protestas en enero, aunque la cifra exacta no se ha podido determinar, pues se ordenó cortar la internet en el país, lo que hizo muy difícil documentar toda la represión.