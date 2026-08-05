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El Registro Federal de Estados Unidos publicó este miércoles, 5 de agosto, los nombres de las personas y entidades añadidas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro tras las sanciones a Cuba anunciadas por el Departamento de Estado en junio pasado.

La designación se realizó el 4 de junio de 2026, conforme a la Orden Ejecutiva 14404, y ahora se formaliza su publicación oficial. Como consecuencia, todos los bienes e intereses en propiedad sujetos a jurisdicción estadounidense de los designados quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos, empresas y entidades de EEUU realizar transacciones con ellos.

Según el anuncio original del 4 de junio, las sanciones alcanzan al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su esposa, Lis Cuesta Peraza, su hijastro, Manuel Anido Cuesta, al hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín y a su hijo,

Raúl Alejandro Castro Calis.



Entre las entidades designadas por el Departamento de Estado se encuentran el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes del ICAP, Amistur Cuba S.A., y la empresa minera La Victoria S.A.



El secretario de Estado Marco Rubio justificó entonces la medida indicando que se apunta a "la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba" y advirtió que cualquier persona o entidad que preste servicios a los sancionados corre el riesgo de ser sancionada.

La publicación en el Registro Federal de este 5 de agosto confirma y da publicidad oficial a estas designaciones, que ya se encontraban vigentes desde el 4 de junio pasado.