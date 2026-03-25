EEUU presenta un plan de 15 puntos para frenar la guerra con Irán

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El Gobierno de Donald Trump ha presentado formalmente un plan de 15 puntos con el objetivo de lograr un alto el fuego definitivo en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.

El lunes, Trump confirmó la existencia de la propuesta en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

La iniciativa fue transmitida a Teherán a través de mediadores en Pakistán, en un intento clave por detener la escalada militar en Oriente Medio, según informes de The New York Times y Associated Press.

A diferencia de iniciativas anteriores, esta ofensiva diplomática está encabezada directamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance. Ambos dirigen el equipo negociador desde la Casa Blanca, junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner.

La estrategia combina la “presión máxima” con una disposición al diálogo transaccional.

El plan de 15 puntos busca un reordenamiento integral de las relaciones bilaterales. Entre sus exigencias principales figuran el desmantelamiento del programa nuclear iraní, con el cierre de instalaciones clave y el cese completo del enriquecimiento de uranio por encima de niveles civiles, así como el acceso total y permanente de la OIEA a cualquier sitio sospechoso.

También incluye restricciones al desarrollo y despliegue de misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos regionales, garantías internacionales de libre navegación en el estrecho de Ormuz y el fin inmediato del financiamiento y apoyo a grupos armados en Líbano, Yemen, Irak y Siria.

A cambio, Washington propone un levantamiento gradual de las sanciones petroleras y financieras, junto con un programa de cooperación en energía nuclear civil con asistencia técnica estadounidense.

Por su parte, el régimen iraní ha rechazado la iniciativa. El portavoz militar Ebrahim Zolfaqari desestimó la validez del documento, calificándolo de “teatral” y asegurando que, mientras Israel continúe sus operaciones militares, el mandatario estadounidense “está negociando consigo mismo”.