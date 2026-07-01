EEUU informa de más de 350 detenidos vinculados al Tren de Aragua 

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles nuevos cargos contra integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua (TdA) y aseguró que cerca de 350 miembros o asociados de la banda han sido acusados o condenados desde que el grupo fue designado como Organización Terrorista Extranjera por la administración del presidente Donald Trump.

Durante una conferencia de prensa en Washington, el fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que las acciones forman parte de una estrategia para desmantelar al grupo criminal, al que responsabilizó de numerosos delitos violentos cometidos en territorio estadounidense.

"El padre en Texas debería estar vivo hoy. Su hija y su sobrino nunca debieron haber sido secuestrados. La joven víctima en Chicago debería estar viva", dijo Blanche.

Blanche recordó que el presidente Donald Trump designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera y aseguró que esa decisión fortaleció las herramientas legales para procesar a sus integrantes.

"En los 18 meses transcurridos desde entonces, cerca de 350 miembros y asociados del Tren de Aragua han sido acusados y/o condenados por horribles crímenes violentos, asesinatos, trata sexual, secuestros, delitos con armas, tráfico de drogas, robos, fraude a cajeros automáticos y otros delitos financieros", afirmó.

Durante la conferencia, el Departamento de Justicia informó sobre la detención de otros ocho integrantes del Tren de Aragua en operativos realizados en Texas e Illinois.

Según las autoridades, cuatro de los arrestados enfrentan cargos por el secuestro y asesinato de un hombre en Texas en 2024. Un quinto sospechoso relacionado con ese caso también fue detenido.

En Illinois, otros tres miembros de la organización fueron acusados por un secuestro que terminó con la ejecución de la víctima.

Blanche explicó que, tras la designación del Tren de Aragua como organización terrorista, el Departamento de Justicia puede incorporar cargos relacionados con terrorismo conforme avanzan las investigaciones.

El fiscal general interino destacó que buena parte de las investigaciones fueron desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, creada inicialmente para combatir a la pandilla MS-13 y posteriormente ampliada para enfrentar al Tren de Aragua.

También reconoció el trabajo de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional, del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Blanche calificó la operación como un esfuerzo conjunto de múltiples agencias federales para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y reiteró que la administración Trump continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para procesar a los integrantes del Tren de Aragua y otras organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.