EEUU en el 30 aniversario de Hermanos al Rescate: Continuamos presionando para que se haga justicia

Estados Unidos condenó este martes el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido hace 30 años y reiteró que seguirá presionando para que se haga justicia por la muerte de cuatro pilotos en un ataque que calificó como un “acto de terror”.

En un mensaje difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y compartido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Washington afirmó: “Hace treinta años, el régimen ilegítimo cubano derribó deliberadamente las avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate".

"El asesinato de estos cuatro pilotos humanitarios: Mario de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales y Armando Alejandre, Jr. nunca se olvidará. Continuamos presionando para que se haga justicia ante este bárbaro acto de terror”, agrega la publicación.

El 24 de febrero de 1996, dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas de las Fuerzas Armadas cubanas en un episodio que provocó condenas internacionales. El ataque costó la vida a cuatro hombres que participaban en misiones de búsqueda y auxilio de balseros cubanos que intentaban huir de la isla.

En entrevista con Martí Noticias el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo que considera que el aniversario marca un punto de inflexión para avanzar en responsabilidades penales. “Yo creo que este es el momento en que se va a hacer justicia”, afirmó.

El legislador sostuvo que existen pruebas que vinculan directamente al entonces ministro de Defensa cubano, Raúl Castro, con la orden de derribo. “Estos fueron cuatro individuos que fueron asesinados a sangre fría por órdenes de los hermanos Castro. Y eso se sabe por múltiples formas, incluyendo que ellos mismos lo han dicho. Y hay hasta grabaciones donde Raúl Castro dice que él dio las órdenes”, declaró.

Los congresistas de Florida, Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, y Nicole Malliotakis, de Nueva York, han solicitado formalmente que se investigue y procese al exgobernante cubano bajo la ley estadounidense.

“Ahora tenemos una administración que está dispuesta a actuar, y por eso lo hemos pedido de una forma muy oficial… que investiguen las circunstancias, la evidencia y si esa evidencia existe, como sabemos que existe, que Raúl Castro fue el que dio órdenes, entonces estamos pidiendo que sea encausado bajo la ley de los Estados Unidos por este hecho del asesinato de cuatro individuos”, añadió Díaz-Balart.

Hermanos al Rescate, fundada en 1991 por el exiliado cubano José Basulto, realizaba vuelos de localización y auxilio de balseros en el Estrecho de la Florida durante la crisis migratoria de los años noventa.