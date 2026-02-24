Díaz-Balart: Hay pruebas suficientes para procesar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas

Getting your Trinity Audio player ready...

A 30 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, este es el momento apropiado para que la justicia estadounidense actúe, dijo a Martí Noticias el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.

"Yo creo que este es el momento en que se va a hacer justicia", afirmó.



El legislador señaló que existen pruebas suficientes —incluyendo declaraciones y grabaciones— que indican que Raúl Castro dio la orden para atacar las aeronaves, el 24 de febrero de 1996, lo que resultó en la muerte de cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.

"Estos fueron cuatro individuos que fueron asesinados a sangre fría por órdenes de los hermanos Castro. Y eso se sabe por múltiples formas, incluyendo que ellos mismos lo han dicho. Y hay hasta grabaciones donde Raúl Castro dice que él dio las órdenes", detalló.

Díaz-Balart y otros miembros del Congreso han solicitado formalmente que se investigue y procese al exgobernante cubano bajo la ley estadounidense.

"Ahora tenemos una administración que está dispuesta a actuar, y por eso lo hemos pedido de una forma muy oficial, un grupo de miembros del Congreso, un servidor y otros, que investiguen las circunstancias, la evidencia y si esa evidencia existe, como sabemos que existe, que Raúl Castro fue el que dio órdenes, entonces estamos pidiendo que sea encausado bajo la ley de los Estados Unidos por este hecho del asesinato de cuatro individuos", explicó en la entrevista con Martí Noticias.

A la dictadura cubana "se le ha acabado el tiempo"

El congresista republicano por la Florida consideró que la dictadura cubana está en sus últimos días, argumentando que su situación interna es insostenible y que ya no cuenta con alternativas para aferrarse al poder.



"Yo estoy convencido que a la dictadura le queda poco tiempo. No tiene futuro. La situación interna es insostenible, no solamente para el pueblo, para la misma dictadura, aquí no va a haber medidas para salvar a esa dictadura, no va a poder comprar ese tiempo, no va a poder buscar alianzas y asistencia de otras partes del mundo. Se le ha acabado el tiempo. Los días de esta dictadura ya están contados. Si no lo saben, lo lo van a aprender pronto", aseveró.

Dar paso al enjuiciamiento de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate serviría no solo para presionar al régimen, dijo Díaz-Balart, sino para servir justicia a las familias de las víctimas.



"Para que, por fin, los familiares de esas víctimas sepan que Estados Unidos no se olvida, y que el acto de asesinar a ciudadanos norteamericanos -eran 3 ciudadanos norteamericanos y un residente-, no puede hacerse con impunidad. La época, los días de la impunidad, a estos terroristas asesinos, se ha acabado bajo la presidencia de Donald Trump".

Sobre las conversaciones entre la administración del presidente Donald Trump y La Habana, aseguró que son radicalmente distintas a las de administraciones anteriores.

"Yo sé que son totalmente distintas.... Las administraciones demócratas buscaban formas de ayudar al régimen, de comprar, de darle oxígeno al régimen. Estas conversaciones son muy similares a las conversaciones que, por cierto, hasta el mismo presidente Trump tuvo con Maduro. Y por eso esto es muy serio. Las alternativas del régimen en La Habana se han cerrado. Yo creo que ahora le quedan dos alternativas: o que busque un lugar donde vivir el resto de sus vidas o que terminen como Maduro. No, mucho peor que lo que le espera a Maduro", concluyó.

(Con entrevista de Yaima Pardo para Martí Noticias)