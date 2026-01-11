EEUU emite alerta de seguridad para Venezuela: "colectivos" armados ponen en riesgo a estadounidenses

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta de seguridad este sábado, instando a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela y, a quienes ya se encuentran en el país, a abandonarlo de inmediato debido al deteriorado ambiente de seguridad.



La Embajada de EEUU en Bogotá —que desde 2019 asumió las funciones consulares tras el cierre de la sede en Caracas— señaló que, aunque algunas aerolíneas internacionales han retomado vuelos, persisten graves riesgos para los estadounidenses en territorio venezolano.



Según el comunicado, el entorno en Venezuela continúa siendo altamente volátil, con reportes de milicias armadas, conocidas como "colectivos", que estarían instalando retenes en carreteras y revisando vehículos en busca de ciudadanos estadounidenses o personas percibidas como afines a Estados Unidos.



Además, el país enfrenta cortes intermitentes de electricidad y fallas en servicios básicos, lo que agrava la ya precaria situación para residentes y visitantes.



Venezuela se mantiene en el Nivel 4 de alerta de viaje —"Do Not Travel" (No viaje)—, la clasificación más alta del Departamento de Estado. Este nivel responde a riesgos como detenciones arbitrarias, tortura bajo custodia, terrorismo, secuestros, criminalidad, disturbios civiles y un frágil sistema de salud.



Desde marzo de 2019, Estados Unidos retiró a todo su personal diplomático de Caracas y suspendió operaciones consulares, por lo que no puede ofrecer servicios de emergencia a sus ciudadanos dentro del país.

Una delegación diplomática y de seguridad de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que incluye al encargado de negocios John T. McNamara, viajó a Caracas el viernes para evaluar una posible reanudación gradual de las operaciones en la embajada, confirmó a Martí Noticias un portavoz del Departamento de Estado.

Recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses

El comunicado insta a los estadounidenses en Venezuela a salir del país tan pronto como consideren seguro hacerlo, mantener máxima precaución y estar atentos a su entorno, especialmente al viajar por carretera.



También recomienda verificar disponibilidad de vuelos, ya que la demanda es alta y los cupos limitados, y establecer múltiples vías de comunicación con familiares o contactos fuera de Venezuela.



Aconseja, además, elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia, ante la imposibilidad de recibir asistencia consular; inscribirse en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP) y seguir las cuentas oficiales del Departamento de Estado para recibir actualizaciones de seguridad.



La advertencia refuerza las restricciones vigentes desde hace varios años y subraya la postura del gobierno de EEUU de que Venezuela sigue representando un entorno extremadamente peligroso para los viajeros estadounidenses