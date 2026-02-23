EEUU elogia operativo que dio muerte a "El Mencho"; ola de violencia sacude México

Getting your Trinity Audio player ready...

México enfrentó este domingo una ola de violencia en múltiples estados del país luego de que autoridades federales confirmaran la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.

La Secretaría de la Defensa Nacional y fuentes federales informaron que el capo fue abatido en un despliegue de seguridad que contó también con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, según precisaron autoridades estadounidenses.

La administración del presidente Donald Trump agradeció a las fuerzas armadas mexicanas "por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo", escribió en redes sociales la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

"El Mencho" era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es exactamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cártel murieron, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados", precisó.

Leavitt recordó que la administración Trump sigue una política de tolerancia cero contra el narcotráfico y se ha propuesto combatir su alcance en toda la región.



"El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Ola de violencia sacude México

La confirmación oficial de la muerte de "El Mencho" —considerada uno de los golpes más significativos al crimen organizado en la historia reciente del país— desencadenó una serie de disturbios, bloqueos carreteros y quema de vehículos que se extendieron rápidamente a diversos estados.



De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional y fuentes federales, el operativo se llevó a cabo en la sierra de Tapalpa, donde fuerzas militares fueron atacadas y respondieron al fuego. Durante la intervención, varios integrantes del CJNG murieron o fueron detenidos, incluidos algunos heridos que fallecieron posteriormente durante su traslado. Entre ellos se encontraba Oseguera Cervantes.

Autoridades estadounidenses confirmaron públicamente que aportaron inteligencia para localizar al líder criminal, quien era uno de los fugitivos más buscados por Washington debido a su papel en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población permanecer en calma y mantenerse informada a través de canales oficiales mientras continúan las operaciones de seguridad. El Gobierno activó el “código rojo”, lo que llevó a la suspensión de clases presenciales, eventos masivos y operaciones de transporte en varias entidades, especialmente en Jalisco y zonas colindantes.

Las autoridades estatales y federales informaron además sobre detenciones y enfrentamientos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. En Michoacán, el gobernador reportó la muerte de cuatro presuntos integrantes del crimen organizado en el contexto de los disturbios.

Tras confirmarse la muerte de “El Mencho”, se registraron acciones violentas, como incendios de vehículos, bloqueos de carreteras y ataques contra infraestructura, en al menos 16 estados del país, incluyendo Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y Estado de México.

Las afectaciones incluyeron suspensión de vuelos en Puerto Vallarta, cancelación de transporte público en diversas ciudades, interrupción de clases y suspensión de actividades deportivas y culturales.



La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad el domingo pidiendo a los ciudadanos estadounidenses en el país resguardarse y limitar movimientos, debido a los bloqueos y operativos en curso.