EEUU emite alerta urgente por operativos y violencia en varios estados de México

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta urgente pidiendo a sus ciudadanos que visitan o residen en México refugiarse en el lugar donde se encuentren debido a los operativos de seguridad en curso y a la creciente actividad criminal registrada este domingo en distintos estados del país.

La advertencia, difundida por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado y compartida en redes sociales por la Casa Blanca y la Embajada de EEUU en México, señala que los incidentes incluyen bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos armados que han puesto en riesgo a residentes y viajeros.

La alerta identifica como zonas de riesgo a los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, destacando que en Jalisco la situación es especialmente crítica en ciudades como Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, donde se reportan afectaciones sustanciales a la movilidad y la seguridad de la población.

Las autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos mantenerse en interiores, evitar cualquier zona con presencia policial o militar, reducir desplazamientos al mínimo y seguir permanentemente las indicaciones de los gobiernos locales. También insistieron en la importancia de monitorear los medios de comunicación y mantener informados a familiares sobre su ubicación.

Los hechos se desarrollan en el contexto de un operativo del gobierno mexicano en Tapalpa, Jalisco, que habría culminado con la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Fuentes oficiales y reportes de prensa internacional señalan que, tras conocerse el resultado del operativo, grupos criminales reaccionaron con una serie de ataques coordinados que incluyeron bloqueos con vehículos incendiados y enfrentamientos armados en distintos puntos de Jalisco, entre ellos Puerto Vallarta y el área metropolitana de Guadalajara.

Estas acciones desencadenaron un ambiente de tensión que llevó a la suspensión de servicios de transporte, incluidos taxis, plataformas digitales e incluso vuelos que operan desde Puerto Vallarta.

Las autoridades describen la situación como “fluida” y en constante evolución. Reportes locales confirman incendios de vehículos, interrupción del tránsito, explosiones y otros actos de violencia en zonas estratégicas de municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. La magnitud de los incidentes obligó a las autoridades estatales a activar protocolos de emergencia y a reforzar la presencia de fuerzas federales para restablecer el orden.



El gobierno canadiense también actualizó su advertencia de viaje hacia México, pidiendo a sus ciudadanos mantener un perfil bajo y acatar estrictamente las órdenes de las autoridades mexicanas ante la peligrosidad del contexto.



Según los reportes, el operativo en Tapalpa y sus consecuencias siguen un patrón documentado en ocasiones anteriores, donde la captura o abatimiento de líderes criminales provoca reacciones violentas que afectan a centros urbanos y destinos turísticos.



Mientras los operativos continúan, la Embajada de Estados Unidos mantiene abiertos sus canales de asistencia consular e insiste en que sus ciudadanos eviten desplazamientos, permanezcan atentos a la evolución del escenario y prioricen su seguridad personal hasta nuevo aviso.