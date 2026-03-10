EEUU designa a Afganistán como "Estado Patrocinador de Detenciones Erróneas"

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció oficialmente la designación de Afganistán como un Estado Patrocinador de Detenciones Erróneas.

Con esta medida de la administración Trump se busca presionar al régimen talibán para que libere a ciudadanos estadounidenses que permanecen cautivos en el país asiático.

En un comunicado publicado en redes sociales, el secretario Rubio denunció que los talibanes continúan utilizando "tácticas terroristas" para obtener concesiones políticas y rescates mediante el secuestro de individuos.

"Estas tácticas despreciables deben terminar. Los talibanes deben liberar a Dennis Coyle, Mahmood Habibi y a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán ahora mismo", declaró Rubio.



Según Washington, Afganistán utiliza el sistema legal para realizar detenciones arbitrarias sin otorgarle al acusado la posibilidad de defenderse en un proceso imparcial.



Entre los casos más urgentes destaca el de Dennis Coyle, un académico de Colorado detenido en enero de 2025. Tras dos décadas de campo de trabajo forzado, Coyle permanece en condiciones críticas; su familia ha denunciado que se encuentra en un estado de aislamiento casi total y que el régimen le ha negado sistemáticamente el acceso a la atención médica.



Asimismo, la exigencia de libertad incluye a Mahmood Habibi, ciudadano estadounidense y exdirector de aviación civil desaparecido en Kabul desde agosto de 2022. Aunque fue interceptado por la inteligencia talibán, el régimen aún no reconoce oficialmente su detención, un acto que el secretario de Estado ha condenado como una forma de "diplomacia de rehenes" destinada a forzar concesiones o rescates financieros.



Esta medida permite a la Administración Trump imponer sanciones adicionales, controles de exportación y posibles restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses que deseen visitar Afganistán.

Kabul calificó la medida de Washington como "lamentable", aunque sus portavoces indicaron que siguen abiertos a negociar la liberación de los detenidos, posiblemente buscando un intercambio por prisioneros afganos.