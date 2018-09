EEUU desestima presunta responsabilidad rusa en ataques a diplomáticos en Cuba

El Departamento de Estado recomendó a la prensa tomar con escepticismo reportes divulgados el martes acerca de que Rusia podría ser responsable por los ataques contra la salud de diplomáticos estadounidenses ocurridos en Cuba y en China.

Preguntada acerca de si había aparecido alguna evidencia nueva que elevara a Rusia a la categoría de sospechosa, la portavoz de la cancillería, Heather Nauert, respondió así:

“Gracias por hacer esa pregunta. Hemos visto una especie de andanada de informaciones que, citando a algunos funcionarios no identificados del gobierno de los EE. UU., atribuyen la culpa al Gobierno ruso. Les advertiría a todos que sean muy escépticos con respecto a las declaraciones de esos funcionarios en este momento".

"Como deben saber, continúa la investigación en torno a lo que ha causado lo que tenemos, lo que hemos llamado ataques contra la salud de empleados del Departamento de Estado que han estado trabajando en Cuba. No hay una causa conocida, ni ningún individuo o grupo conocido que se considere responsable en este momento. Seguimos investigando. Nuestra posición no ha cambiado. La investigación sigue su curso. No hemos atribuido ninguna culpa y seguimos investigando esto, así que quiero ser muy clara al respecto”.

(Comentarios de Nauert sobre Cuba y los ataques a diplomáticos de EE.UU. en el video insertado en el siguiente tuit, desde el minuto 26:38)

Acerca de si todavía se considera que las afectaciones sufridas por 26 estadounidenses en La Habana y uno en Guangzhou, China, son consecuencia de ataques, Nauert respondió afirmativamente.

En cuanto a si el tema se ha abordado en conversaciones con Rusia indicó que tendría que verificarlo

La pregunta a la vocera surgió de una información publicada el martes por la división de noticias de la cadena NBC.