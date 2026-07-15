EEUU celebrará reunión internacional para enfrentar la amenaza del terrorismo político

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El Secretario de Estado Marco Rubio recibe este 16 de julio en Washington a representantes gubernamentales para celebrar la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, según confirmó un comunicado de la oficina del portavoz del Departamento de Estado.

De acuerdo con el comunicado, el encuentro “se centrará en esta amenaza renovada para nuestras sociedades y promoverá una acción conjunta más firme para reforzar las defensas de primera línea y cerrar las brechas que los actores terroristas continúan explotando.”

La oficina del vocero del Departamento de Estado alertó en su anuncio sobre esta reunión acerca el resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda y cómo se está manifestando en actos violentos en todo el hemisferio occidental, Europa, Asia y otras regiones del mundo.

“No se trata de incidentes aislados. Reflejan una estrategia deliberada e ideológicamente motivada para desestabilizar a las sociedades libres atacando violentamente nuestros sistemas políticos y económicos, lo que incluye agresiones contra ciudadanos particulares, funcionarios gubernamentales, fuerzas del orden, empresas e infraestructuras críticas en todo el mundo”, aseguró el comunicado.

El anuncio oficial del Departamento de Estado de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político en Washington apuntó que durante demasiado tiempo la amenaza del terrorismo ha sido lo que llamó un punto ciego en la visión de la comunidad internacional contra este flagelo global y no ha recibido las suficientes atenciones y ni recursos pese a lo peligroso que es.

“Estados Unidos está desempeñando un papel de liderazgo en la lucha contra el terrorismo de extrema izquierda”, apuntó el comunicado.

La publicación enumeró además una serie de decisiones adoptadas por Estados Unidos en los últimos meses en su combate contra el terrorismo internacional.

Desde noviembre de 2025, Estados Unidos ha designado a cuatro grupos violentos de extrema izquierda —Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria— como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados; asimismo, ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a desmantelar los mecanismos financieros de estas mismas cuatro organizaciones”, aseveró la nota oficial.

El comunicado de la oficina del portavoz del Departamento de Estado también se refirió a la colaboración de Washington en los últimos meses con fuerzas del orden, profesionales del combate al terrorismo y fiscales de todo el planeta a través de contactos directos y en un taller sobre Aplicación de la Ley y Lucha Antiterrorista (CTLEW, por sus siglas en inglés) el pasado mes en mayo con representantes de 14 países “para intercambiar mejores prácticas destinadas a combatir la amenaza del terrorismo transnacional de extrema izquierda.”

La nota argumentó que la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político este 16 de julio en Washington, está sustentada en los cimientos que ha sembrado Estados Unidos en los últimos tiempos para combatir el terrorismo internacional y reúne a aliados del mundo con el objetivo de coordinar, “mejorar el intercambio de información y fortalecer los mecanismos internacionales de aplicación de la ley para hacer frente a esta amenaza.”

“El secretario Rubio destacará la importancia de profundizar la cooperación con los socios internacionales para mapear mejor la actividad violenta, interrumpir la financiación del terrorismo, proteger las infraestructuras críticas y promover una acción colectiva contra una amenaza que no conoce fronteras”, concluyó el comunicado de la oficina del vocero del Departamento de Estado.