EEUU asegura que continuará deteniendo los petroleros de la "flota fantasma"

Estados Unidos dijo este lunes que continuarían deteniendo a todos los buques petrolero de la llamada "flota fantasma" como parte de una estrategia de seguridad nacional.

En una publicación en la red social X, el Comando Sur de EEUU publicó imágenes de algunos de los barcos interceptados en los últimos meses.

"Estos buques pusieron a prueba la determinación de Estados Unidos al participar en una red de transporte ilícito de petróleo que evadía las sanciones y apoyaba directamente a narcoterroristas y actores malignos. Todos fueron capturados por las fuerzas estadounidenses sin incidentes", dijeron.

"El Departamento de Guerra, con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, se compromete a detener todos los petroleros de la flota fantasma que operan desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe. La prioridad es proteger la Patria", agrega el comunicado.

La nueva Estrategia de Defensa Nacional 2026 destaca, entre otros objetivos, que los carteles del narcotráfico no solo representan una amenaza criminal, sino que son considerados organizaciones terroristas extranjeras.

"Las recientes operaciones para interceptar buques sancionados demuestran la preparación, la experiencia y la determinación de las fuerzas estadounidenses", dijo el domingo el Comando Sur de EEUU.

"A través de la operación Southern Spear, el Departamento de Guerra colabora con la Guardia Costera, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia para proteger la Patria y desmantelar las redes criminales", destacaron.

El documento aclara que por años Estados Unidos toleró la expansión de actores adversarios en zonas estratégicas del hemisferio, entre ellas el Canal de Panamá, el Golfo de América, Groenlandia y otros puntos clave del continente.