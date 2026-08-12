EEUU aclara sobre entrega de ayuda humanitaria en Cuba

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba difundió este miércoles imágenes del jefe de misión estadounidense, Mike Hammer, recorriendo comunidades donde se ha distribuido ayuda humanitaria financiada por Washington y conversando con algunos de sus beneficiarios.

En una publicación que acompaña el video, la sede diplomática aseguró que la selección de las personas que reciben los suministros responde a criterios de vulnerabilidad y no está condicionada a su pertenencia a la Iglesia católica, una de las instituciones involucradas en la distribución.

“La asistencia humanitaria de los Estados Unidos llega a quienes más la necesitan gracias a un proceso riguroso de identificación, sin necesidad de ser miembro de la Iglesia católica, y coordinado con organizaciones confiables como Cáritas Cuba”, señaló la embajada.

“Este apoyo está dirigido a las personas y familias más vulnerables. La administración Trump apoya al pueblo cubano y su aspiración a un futuro con dignidad”, agregó la representación estadounidense.

En julio Hammer se reunió con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez, para revisar el proceso de entrega de los suministros. Según informó entonces la embajada, ambos abordaron la distribución de la asistencia a través de parroquias católicas y las visitas a voluntarios y familias beneficiadas.

Estados Unidos envió ese mes desde Miami un nuevo cargamento de ayuda humanitaria para Cuba, como parte de un programa de asistencia de hasta 100 millones de dólares anunciado en mayo por el secretario de Estado, Marco Rubio. El envío incluyó 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos.

Washington ha señalado que los recursos son distribuidos mediante organizaciones independientes y religiosas, entre ellas Catholic Relief Services y Cáritas Cuba, con el propósito de que la asistencia llegue directamente a la población y no sea administrada por el régimen de La Habana.

El Departamento de Estado ha indicado que los cargamentos forman parte de una operación humanitaria más amplia financiada por Washington para atender a sectores vulnerables dentro de Cuba mediante canales ajenos al gobierno de La Habana.