Cáritas distribuye en el Oriente de Cuba segunda fase de ayuda de EEUU por huracán Melissa

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Cáritas Cuba entrega actualmente en el Oriente de la isla la segunda etapa del programa de ayuda, de otros seis millones de dólares, brindado por el gobierno de Estados Unidos a los afectados por el huracán Melissa en octubre de 2025, según anunció el Obispado de Holguín en el sitio digital de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

De acuerdo con la publicación, con lo entregado la semana pasada ya lograron dar “recursos en la Diócesis de Holguín a 1,400 familias, mientras que quedan pendientes 2,100 familias, cuya atención está prevista hasta el mes de diciembre”.

El informe de la Oficina de Comunicaciones del Obispado de Holguín señaló que la ayuda estadounidense se distribuye en estos momentos en las ciudades de Las Tunas y Puerto Padre, en comunidades aledañas de la zona, y en la Vicaría Centro, particularmente en las parroquias que atienden los frailes Agustinos Recoletos, tomando como punto de referencia el municipio holguinero de Banes.

La publicación anunció además los planes de la entrega de la ayuda estadounidense en el Oriente cubano. Según la información, en enero de 2027 se prevé comenzar la tercera fase de ese donativo, con una asistencia humanitaria valorada en 100 millones de dólares.

“A diferencia de las anteriores, esa fase abarcará a toda la isla e iniciará su distribución por la Arquidiócesis de La Habana”, apuntó el comunicado del Obispado de Holguín.

La nota aseguró que “de un total de 100 millones de dólares en kits de alimentos y productos de higiene, la Iglesia Católica canalizará mediante Cáritas Cuba 60 millones”, y que otras instituciones que colaboran en esta operación serán las responsables de distribuir los 40 millones de dólares restantes.

El Obispado de Holguín recordó en su publicación que ya las cuatro diócesis del Oriente cubano habían terminado la primera fase de la entrega de la ayuda estadounidense por el huracán Melissa, valorada en 3 millones de dólares,