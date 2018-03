EEUU renueva su compromiso a favor del desarrollo de la mujer

Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, Estados Unidos renueva su firme compromiso de abordar las desigualdades entre mujeres y hombres en el hogar y en el extranjero, y reafirma la importancia de promover el estatus de las mujeres y las niñas a nivel mundial.

“Seguiremos implementando medidas para fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas a través de políticas y programas que promuevan el espíritu empresarial, así como la ampliación del acceso equitativo a las finanzas, el trabajo decente, la capacitación y las oportunidades de aprendizaje”, asegura el Departamento de Estado en un comunicado.

Y agrega el comunicado que “desarrollaremos sobre el éxito de las mujeres que han allanado el camino para una mayor igualdad en los campos de la defensa, la consolidación de la paz y el buen gobierno, y trabajaremos para consolidar los avances en estas áreas. Queremos ver a más niñas capaces de aspirar a su máximo potencial y garantizar que vivan en entornos seguros, saludables y seguros. Por lo tanto, nos esforzamos por crear e invertir en oportunidades que permitan a las niñas alcanzar la educación y las libertades que merecen”.

Por otro lado apunta el Departamento de Estado que “Estados Unidos se compromete a trabajar con gobiernos y socios de todo el mundo para garantizar que los países de todas partes permitan que las mujeres prosperen y hagan realidad sus derechos. En el siglo XXI, es inconcebible que aproximadamente una de cada tres mujeres haya experimentado alguna forma de violencia física o sexual durante su vida. Demasiadas sociedades aún privan a las mujeres de sus derechos humanos, discriminan por sexo, obstaculizan la capacidad de las mujeres para contribuir al desarrollo económico o no cumplen con las leyes destinadas a protegerlas. Tales condiciones privan a individuos, familias y comunidades de las contribuciones que las mujeres empoderadas pueden brindar. Como ha afirmado la Estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU, los gobiernos que no tratan a las mujeres por igual no permiten que sus sociedades alcancen su máximo potencial.



En el espíritu del Día Internacional de la Mujer, reconocemos el liderazgo, las contribuciones y el coraje de las mujeres que han hecho sacrificios en el pasado, a lo largo de muchas generaciones, para hacer del mundo un lugar más seguro, próspero y pacífico. Nos comprometemos a garantizar que ese progreso continúe”, concluye la nota del Departamento de Estado.