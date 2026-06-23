Dos cubanos lideran votaciones en sus posiciones para el Juego de Estrellas 

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Las Grandes Ligas emitieron una actualización sobre cómo marchan las votaciones para el Juego de las Estrellas, que se celebrará el próximo 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Dos cubanos, el tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, y el pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, encabezan los votos en sus respectivas posiciones, lo cual les daría la titularidad como abridores en el llamado clásico de media temporada.

Air Yordán lidera a los bateadores designados de la Liga Americana, con 1,974,459 votos, más de un millón por delante de George Springer, de los Azulejos de Toronto, quien marcha segundo con 806,225, mientras que el villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, va tercero con 459,371.

Por su parte, Pagés es puntero entre todos los jardineros de la Liga Nacional, con 1,518,451, por delante de Brandon Marsh, de los Filis de Filadelfia (1,256,874), y el venezolano Ronald Acuña Jr, de los Bravos de Atlanta (1,216,288). El avileño Adolis García, de los Filis, figura decimoquinto, con 551,327.

Otros dos cubanos que han sumado votos y tienen grandes oportunidades de ser invitados al partido estelar con el habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, y el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle.

Vargas va tercero entre los antesalistas de la Americana, con 633,675 votos, aunque distante del dominicano Junior Caminero, de los Rays (1,310,879), y del nipón Kazuma Okamoto, de los Azulejos (1,282,884).

Y Arozarena, con 793,017 votos, marcha sexto entre los patrulleros del joven circuito, donde figuran en las tres primeras posiciones Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York (1,788,499), Mike Trout, de los Angelinos de Los Angeles (1,735,051) y Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota (1,106,264).

Otros de la Mayor de Las Antillas que podrían recibir invitación son los relevistas Raisel Iglesias, de los Bravos, y Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston.

La cifra más alta de cubanos en un Juego de Estrellas es ocho, que se logró en el 2023, cuando asistieron Yandy y Arozarena, como titulares, junto al lanzador Yennier Canó, Yordán, Luis Robert, Adolis, Lourdes Gurriel Jr y Jorge Soler.

De manera global, nadie ha recibido más votos que el japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers, quien aparece en la categoría de bateador designado de la Nacional.

Ohtani suma 2,310,735, mientras que Ernie Clement, segunda base de Toronto, es el único otro que ya superó los dos millones de votos, con 2,054,130.

Yordán Alvarez es el tercero más votado entre todos los jugadores de ambas ligas.

A juzgar por los datos recibidos hasta ahora, estos serían los abridores en los equipos de las ligas Nacional y Americana, respectivamente:

Liga Nacional

Catcher: Drake Baldwin, Bravos, primera base: Freddie Freeman, Dodgers, segunda base: Ozzie Albies, Bravos (972,537), tercera base: Max Muncy, Dodgers, campocorto: CJ Abrams, Nacionales de Washington, jardineros: Andy Pagés, Dodgers, Brandon Marsh, Filis, y Ronald Acuña Jr, Bravos, bateador designado: Shohei Ohtani, Dodgers.

Liga Americana

Catcher: Shea Langeliers, Atléticos, primera base: Vladimir Guerrero Jr, Azulejos, segunda base: Ernie Clement, Azulejos, tercera base: Junior Caminero, Rays, campocorto: Bobby Witt Jr, Reales de Kansas City, jardineros: Aaron Judge, Yankees, Mike Trout, Angelinos, y Byron Buxton, Mellizos, bateador designado: Yordán Alvarez, Astros.