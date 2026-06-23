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La bola nostra

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La bola nostra

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En medio de las negociaciones del nuevo convenio laboral colectivo, las Grandes Ligas propusieron cambios drásticos en la forma en que los jugadores jóvenes se convierten en profesionales, lo que sacudiría el futuro del béisbol. El Yoyo Morejón y Orlando El Duke Hernández debaten las propuestas.

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