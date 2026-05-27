Desmantelan red de tráfico de inmigrantes cubanos a España

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La Policía Nacional de España anunció que desmanteló una red de tráfico internacional que llevaba inmigrantes cubanos por avión desde la isla hasta Serbia y de ese país iban por carretera hacia territorio español.

En una publicación en la red social X, el cuerpo policial español afirmó que fueron captados unos 40 cubanos quienes habrían pagado a los traficantes unos 3.000 euros por el viaje.

Un video del operativo para desmantelar esta red de tráfico de inmigrantes cubanos hacia España fue publicado por la policía española en su perfil de la red social X y en Youtube.

La operación se realizó de conjunto con EUROPO y la Policía de Serbia. El recorrido de los inmigrantes cubanos comenzaba en un vuelo desde Cuba hacia Belgrado y de ahí los llevan por Macedonia del Norte, Grecia, Italia, Francia hasta España.

El informe de la Policía Nacional de España aseguró que hay ocho arrestados, siete de ellos en Málaga y uno en Zamora. Entre los detenidos, están los presuntos cabecillas a quienes se les acusó de organización, criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales.

De acuerdo con el reporte de la policía española, la investigación comenzó a partir de testigos que le permitieron como los traficantes le ofrecían a los cubanos un paquete que llamaban “bolsa de viaje”, y que incluía los boletos de avión, cartas de invitación, seguros médicos y reservas en hoteles.

La investigación publicada reveló que una vez que llegaban a Grecia, los inmigrantes cubanos iban por varios países europeos hasta llegar a España con la intención allí de residir y pedir protección internacional.

En Macedonia del Norte, la red criminal abandonó en varias oportunidades a los inmigrantes cubanos que quedaban allí a su suerte, pasando necesidades extremas, incluso con menores de edad.

La Policía Nacional Española aseguró que a los migrantes cubanos los trasladaban a Málaga para orientarles como podían regularizar su estatus en España. Antes de pedir la protección internacional, los cubanos denunciaban que habían perdido sus pasaportes para que no quedaran huellas de su travesía y evitar cualquier bloqueo de esa solicitud.

Posteriormente, tras obtener nuevos pasaportes, los cubanos decían que habían arribado recientemente a España durante las entrevistas de solicitud de asilo y refugio, lo que les permitía recibir esa protección internacional.

Según el reporte de la policía española, los investigadores comprobaron 27 episodios de esta inmigración ilegal a España desde el 2021, por el que consideraron que al menos 40 ciudadanos cubanos habrían podido llegar a territorio ibérico por esa vía, pagando unos 3.000 euros tanto a cuentas españolas como a extranjeras.

El informe reveló que el análisis financiero del operativo mostró un total de 2.252 envíos de dinero de quienes han sido investigados y están en España. La transferencia total de esos envíos fue de 380.775 euros, de acuerdo con la policía española.