Descemer Bueno ambiciona "entrar al mercado anglosajón"

Miami- El cantautor y productor cubano Descemer Bueno, nominado al premio Billboard latino a mejor canción pop del año por el tema "Súbeme la radio", que interpreta con su amigo Enrique Iglesias, tiene una meta clara y ambiciosa: entrar en el mercado anglosajón, y afirma que éste es el "momento" de hacerlo.

"Eso está por venir. Nuestra música en español ahora está en el ruedo; es el momento", asegura en entrevista con EFE el músico para añadir que si no lo intenta, se sentiría como un "deportista frustrado".

A pesar de su ambición, el habanero dice al mismo tiempo sentirse "agradecido, muy contento y sorprendido" por el éxito, aunque "Bailando", que interpretó con Iglesias y el dúo cubano Gente de Zona, ya sobrepasó los 2.000 millones de vistas en YouTube, y su nuevo tema, "Nos fuimos lejos", de nuevo junto con el madrileño, alcanzó los 10 millones en menos de una semana.

"La verdad es que nunca esperé tanto", reconoce el artista, que participará el próximo martes en el panel Cantautores Icónicos durante la Conferencia Billboard de la Música Latina que antecede a la gala de entrega de los premios, que se celebra en Las Vegas el próximo día 26.

Por eso señala, y asegura con firmeza que no lo dice por decir, que la nominación al Billboard latino a la canción pop del año le honra y, sobre todo, le inspira porque aún le "falta mucho por hacer".

Aunque reconoce que en sus inicios vivió momentos complicados después de llegar a Estados Unidos en el año 2000 y tener que empezar "de cero". "Un día llegué a pensar que era imposible", asegura el guitarrista clásico y graduado de maestro concertista en su Cuba natal.

Pero todo cambió en el año 2005 cuando conoció a Enrique Iglesias, con quien ha cosechado sus más grandes éxitos hasta el momento.

Además de "Bailando" y "Súbeme la radio", también ha colocado varias de sus composiciones en las listas latinas de éxitos con la voz de Enrique Iglesias, como "No me digas que no", junto con Wisin y Yandel; "El perdedor", que el cantante español interpreta con Marco Antonio Solís; "Loco", a dúo con Romeo Santos y, "Cuando me enamoro", con Juan Luis Guerra.

"Con Enrique tengo una hermandad de más de doce años. Me lo presentaron en 2005 y ya es un amigo con quien me siento muy cómodo colaborando", dice Bueno, quien asegura que es una "bendición" contar con el español en "Nos fuimos lejos".

Este es el primer corte promocional del álbum que espera lanzar a finales de este año. "Significa mucho para mí tener a Enrique ahí, porque no sé cuándo eso volverá a ocurrir, ya que él no repite tanto las colaboraciones", asevera.

Descemer Bueno, que sueña con "hacer música sin depender de un solo género", asegura que en estos momentos trabaja la inspiración para que su álbum, aún sin título, tenga canciones "impactantes" y colaboraciones interesantes, tal y como logró con la mezcla de estilos que supuso unirse a Robbie Williams o con Eliades Ochoa en el tema "Preciosa".

"Hay muchos artistas con los que me gustaría colaborar", dice Descemer Bueno, cuyas composiciones han estado en el Top 10 de las listas latinas de Billboard en colaboración con artistas como Ana Torroja, Thalia, Samo (Camila), Luis Enrique, Rosario Flores, Jorge Villamizal, Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa o Pitbull.

Al mismo tiempo, el habanero dice estár enfocado en ayudar a los artistas cubanos que intentan abrirse paso en el competitivo campo de la música, porque sabe lo difícil que es para ellos triunfar fuera de su tierra.

"Yo he continuado con eso como Celia Cruz, como Machito. He asumido el reto, y aunque nos cuesta el doble, no debemos rendirnos", indica.

(EFE)