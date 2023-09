Denuncian "secuestro" de periodista detenido en medio de Cumbre del G77 en La Habana

La revista digital independiente La Hora de Cuba denunció este sábado el secuestro por parte de la Seguridad del Estado de su director, Henry Constantin Ferreiro, detenido arbitrariamente en La Habana en medio de la celebración de la Cumbre del G77+China.



"Henry se encuentra actualmente en el Vivac (Centro de Detención) de la capital y le fue permitido hacer una llamada telefónica. En la comunicación, Henry nos informó que es el capitán Orlando, de la Seguridad del Estado, quien atiende su caso", detalló La Hora de Cuba en un post en Facebook.

La publicación añade que, según el agente Orlando, Constantín Ferreiro fue detenido "por estar ilegal en La Habana" y será regresado a Camagüey "dentro de quince días, si aparece transporte".

Inalkis Rodríguez Lora, corresponsal de La Hora de Cuba, dijo este domingo a Martí Noticias que Constantín Ferreiro fue a La Habana para asistir a un evento artístico y se había alquilado por el área del Malecón. Cuando salió a almorzar, el viernes, día de inauguración de la cumbre, fue arrestado.

En comunicación telefónica este sábado con Rodríguez Lora, el periodista detenido le dijo que "posiblemente en 15 días, cuando apareciera transporte", sería trasladado a Camagüey, su provincia de origen. "No sabemos si seguirá preso o si es que lo van a soltar cuando llegue aquí", añadió la corresponsal del medio independiente.



"Exigimos la inmediata libertad de Henry, consideramos su arresto arbitrario y lo declaramos secuestrado por la Seguridad del Estado", afirmó La Hora de Cuba.

También el sábado, la periodista y colaboradora de ese medio independiente, la líder católica Neife Rigau, recibió una citación oficial de la Seguridad del Estado para este domingo. Rigau fue citada a una "entrevista" por un capitán identificado como Frank, a las 11:00 AM, en la estación de la policía en Marianao.

La joven periodista dijo en su cuenta de Facebook que asistiría a la citación, aunque considera que no tiene nada que declarar.

"No tengo nada que decirles, tampoco nada que recibir como mensaje bajo esas circunstancias. No pretendo establecer una conversación con alguien que con ese acto intenta reprimir mis derechos como ciudadana, y que además, forma parte del aparato que mantiene en la cárcel por motivos políticos a tanta gente inocente como lo son Saylí y Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero, Maykel Castillo, Lisandra Góngora, María Cristina y Angélica Garrido, Aymara Nieto Muñoz y tantos otros", escribió Rigau en la red social.

La periodista subrayó una serie de violaciones a sus derechos humanos que, consideró, previenen un diálogo con las autoridades cubanas en este momento.



"El día que no me corten la conexión por más de 24 horas para tenerme incomunicada, el día que no me pongan vigilancia cerca del lugar en donde vivo; el día que en Cuba no repriman a activistas de la sociedad civil y a periodistas independientes como Henry Constantín, que está detenido desde ayer y hoy fue trasladado al VIVAC; en fin, el día que el cubano pueda tener un salario justo, unas condiciones de vida dignas y que no sea reprimido por denunciar aquello que le roba la paz, la libertad, la alegría…, entonces, en igualdad de condiciones, podrá existir un diálogo", concluyó.

Otras detenciones de miembros de la sociedad civil independiente, además de una serie de amenazas y operativos de vigilancia se reportaron en la capital cubana desde antes del inicio, el pasado viernes, de la cumbre del G77+China. Varios activistas se encontraban sin acceso a internet por datos móviles y con sitios policiales en sus viviendas, según informaron a Martí Noticias.