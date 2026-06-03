Denuncian presunto traslado de presos políticos desde El Helicoide

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Familiares de presos políticos venezolanos denunciaron este miércoles un presunto traslado masivo de detenidos desde El Helicoide, en Caracas, uno de los centros de reclusión más cuestionados por organizaciones de derechos humanos y señalado durante años por denuncias de malos tratos y torturas.

En las inmediaciones del recinto se desplegaron agentes antimotines de la Policía Nacional Bolivariana que limitaron el acceso de familiares y activistas que esperaban realizar visitas programadas y exigir información sobre el paradero de sus allegados. Según testimonios recogidos en el lugar, no hubo comunicación oficial previa sobre los movimientos dentro del penal.

Andreina Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, cuestionó el operativo de seguridad y sostuvo que las familias continúan exigiendo respuestas tras varios meses de vigilia frente a centros de detención.

Los familiares relataron que fueron retirados del lugar y que comenzaron a circular versiones sobre posibles traslados sin que se informara oficialmente hacia qué centros serían llevados los detenidos ni bajo qué condiciones. Entre las exigencias planteadas está la suspensión de cualquier movilización de presos sin garantías y el acceso inmediato a información verificable sobre cada caso.

La situación ocurre meses después de que las autoridades venezolanas anunciaran el cierre de El Helicoide como centro de reclusión y su transformación en un espacio deportivo y comunitario dentro del proceso de aplicación de la ley de amnistía y liberaciones anunciadas desde enero.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó una vigilia y nuevas acciones de protesta para exigir transparencia sobre los traslados y la liberación de detenidos considerados presos políticos. Distintas organizaciones mantienen diferencias con las cifras oficiales y continúan documentando casos de personas que permanecen privadas de libertad por razones políticas.