Cubanos denuncian crisis sanitaria: "Las personas ya prefieren morirse en sus casas"

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Cubanos consultados por Martí Noticias expresaron temor a enfermar en medio de la crisis de servicios básicos que afecta a la isla, caracterizada por la acumulación de basura en las vías públicas y cortes prolongados en el suministro de agua potable por los apagones.

"Aquí hay un brote de vómito, diarrea y fiebre. Vas a los hospitales y no hay nada que hacer por ti. Yo lo tuve, me deshidraté y nada más me pudieron poner un suero porque no había para más", explicó Griselda, residente en el reparto La Güinera, en La Habana

Reportes en redes sociales y medios oficiales han confirmado focos infecciosos en varias provincias del país. El espacio oficialista Soy Villa Clara informó sobre la presencia de brotes de hepatitis A en Camagüey y la detección de dengue en el municipio de Ranchuelo.

Según la publicación, las autoridades sanitarias identificaron afectaciones por dengue en al menos 114 manzanas de dicha localidad y reportaron 12 pacientes ingresados en el Centro de Aislamiento del Motel Las Tecas.

El médico cubanoamericano Alfredo Melgar, radicado en Miami, advirtió a Martí Noticias sobre la urgencia de aplicar medidas inmediatas de saneamiento e higienización en Cuba para frenar la proliferación de enfermedades prevenibles.

El especialista señaló que problemas como la acumulación de basura en las vías públicas y la contaminación de las fuentes de agua agravan el impacto de infecciones frecuentes en la isla, entre las que destacan el dengue, el zika, la chikunguña, la hepatitis, la leptospirosis y el parasitismo intestinal.

Melgar indicó que la ejecución de planes de desinfección y la reestructuración del entorno ambiental representan tareas prioritarias a tomar en cuenta para la futura transformación del sistema de salud cubano.

Yanaisy Curbelo , vecina de Santo Suárez, en La Habana, comentó por su parte que la falta de insumos en los centros de salud desincentiva a los ciudadanos a buscar asistencia médica.

"Vas a tomarte la presión y no hay esfigmo, llegas con una partidura de cabeza y no hay para saturarte, tampoco hay para darte una duralgina o ponerte una benadrina por una migraña para bajar la fiebre", expresó Curbelo.

"Las personas ya están prefiriendo morirse en su casa... Con la situación del agua, ya el cubano, cuando se siente así tan mal, le da lo mismo morirse que vivir", dijo.