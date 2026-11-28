Getting your Trinity Audio player ready...

El lanzador zurdo cubano Adrián Morejón se convirtió este sábado en el relevista mejor pagado de la historia, al acordar un contrato con los Azulejos de Toronto por cinco temporadas y 115 millones de dólares.

El pacto de Morejón, de 27 años, supera el récord anterior de un apagafuegos, que firmó el puertorriqueño Edwin Díaz en 2020 con los Mets de Nueva York por cinco campañas y 102 millones.

Asimismo, es el contrato más alto para un jugador cubano, pues el tunero Yordán Alvarez firmó por la misma cifra, pero por seis temporadas, en una extensión contractual con los Astros de Houston en 2023.

En los últimos cuatro días, los Azulejos han sacudido el mercado con importantes firmas, luego de quedarse fuera de los playoffs en 2026, un año después de disputar y perder la Serie Mundial.

El pasado martes 24 de noviembre firmaron al lanzador japonés Kaima Taira por cinco años y 80 millones, y el viernes 27 capturaron en la agencia libre al segunda base bahamés Jazz Chisolm para la temporada del 2027 por 20 millones.

El cubano era el pitcher relevista más cotizado en la agencia libre, pretendido por los Yankees y los Mets de Nueva York, entre otros equipos.

Reportes de mercado afirman que los Yankees le ofrecieron 80 millones y los Mets 100, aunque al final, Toronto subió la apuesta y se llevó al zurdo, que será el encargado de prepararle el camino en el octavo inning al cerrador Louis Varland, ganador del premio de Relevista del Año en la Liga Americana.

Morejón es el segundo de nueve agentes libres cubanos en asegurar contrato este invierno.

Esta semana, los Orioles de Baltimore firmaron para traer de vuelta en el 2027 al jardinero Luis Robert Jr. por un año y 12 millones, semanas después de declinar una opción sobre el jugador por 20 millones.

El mercado sigue moviéndose a velocidad acelerada, en la medida en que se acerca el 1 de diciembre, fecha en que expira el actual convenio laboral colectivo y es inminente un cierre patronal, ante la falta de un nuevo pacto.

Los Mets firmaron al relevista zurdo Alex Vesia por tres años y 39 millones y le extendieron su contrato al jardinero Carson Benge por ocho campañas y 130 millones.

Ya el equipo había sacudido el mercado contundentemente esta semana, al darle al abridor zurdo Tarik Skubal 450 millones por nueve temporadas, que lo convierte en el lanzador con el mayor contrato en toda la historia.

Asimismo, los Medias Blancas de Chicago acordaron con el abridor cubanoamericano Nick Martínez por dos años y 44 millones.

Y los Bravos de Atlanta consiguieron recontratar al mejor utility de todo el béisbol, el hondureño Mauricio Dubón, por tres años y 30 millones.

Horas antes, habían firmado de vuelta a Tyler Mahle para las campañas del 2027 y 2028 y 40 millones de valor total.