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El reloj sigue corriendo hacia el 1 de diciembre y no se avizora un acuerdo entre los dueños de equipos y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (MLBPA), antes de que expire el actual convenio laboral colectivo.

El cierre patronal parece inevitable, pues ambas partes se mantienen intransigentes frente al tema más álgido de las negociaciones: el pretendido tope salarial que quieren imponer los propietarios, para, según argumentan, equiparar la competitividad entre las franquicias económicamente más poderosa, con las más pobres.

La última vez que los dueños propusieron formalmente un tope salarial fue en 1994 y provocó que los jugadores iniciaran una huelga que duró más de siete meses y obligó, por primera vez en 90 años, a cancelar la Serie Mundial.

En rueda de prensa el miércoles, el comisionado Rob Manfred fue tajante, al afirmar que no cederá ante la posición del sindicato, que rechaza de plano el techo salarial y aseguró que los 30 dueños se mantienen unidos en su pretensión.

"Diré que hay mucho margen para llegar a acuerdos, pero hay algo en lo que no cederé: es una demanda que escuchamos de la gran mayoría de nuestros aficionados. Ellos quieren un tope y un piso salarial, y en ese punto, no vamos a ceder", señaló Manfred durante el segundo día de las reuniones de los propietarios en las oficinas de MLB en el Rockefeller Center de Manhattan.

Del otro lado están los peloteros, encabezados por el director ejecutivo interino de la MLBPA, Bruce Meyer, quienes consideran inaceptable y fuera de toda discusión la implementación de un tope salarial.

“No puede haber un ejemplo más claro de la falta de seriedad de la liga que su insistencia en que no negociarán sobre los aspectos económicos a menos que se produzca un cambio radical en el sistema que reduciría drásticamente la remuneración total de los jugadores en todas las categorías y les arrebataría derechos fundamentales como la posibilidad de tener contratos verdaderamente garantizados”, respondió Meyer en un comunicado.

“No hay que hacerse ilusiones sobre la verdadera motivación de los propietarios al impulsar este sistema. Quieren obtener más beneficios y aumentar el valor de las franquicias reduciendo artificialmente los salarios de los jugadores”, añadió el líder sindical.

Hace dos semanas, las Grandes Ligas dieron un paso atrás, en aras de ganar tiempo, y propusieron posponer el techo salarial hasta 2028, para evitar la cancelación de parte o de toda la temporada del 2027, lo cual pudiera generar pérdidas estimadas en hasta cinco mil millones de dólares.

La propuesta de un tope salarial rígido de 258.2 millones y un piso mínimo de 180.2 millones a partir del 2028 formaba parte de un paquete de reformas que incluía también, ya desde el mismo año próximo, la elevación del salario mínimo a un millón anual, la eliminación de la oferta calificada y el recorte de seis a cinco años el tiempo de servicio exigido para acceder a la agencia libre.

Asimismo, el plan garantizaría el reparto de las ganancias a partes iguales entre MLB y los jugadores.

Según las nóminas al finalizar la temporada de 2026, 12 clubes (Marlins de Miami, Guardianes de Cleveland, Cardenales de St. Louis, Rays de Tampa Bay, Nacionales de Washington, Medias Blancas de Chicago, Mellizos de Minnesota, Rockies de Colorado, Piratas de Pittsburgh, Atléticos, Rojos de Cincinnati y Cerveceros de Milwaukee) tendrían que aumentar sus gastos en un total de 636 millones para cumplir con el límite mínimo.

Entretanto, los Dodgers de Los Angeles, los Mets y los Yankees de Nueva York, los Filis de Filadelfia, los Azulejos de Toronto, los Padres de San Diego, los Medias Rojas de Boston y los Cachorros de Chicago, tendrían que reducir sus nóminas en un total de 528 millones de dólares para cumplir con el tope.

Pero el sindicato sigue plantado en su negativa, incluso, a la posibilidad de que el nuevo convenio laboral tenga una duración de dos o tres años, en lugar de los cinco habituales, y que el tope salarial se ponga de manera experimental, con la opción de cancelarlo, si la práctica demuestra que no es efectivo.

Los peloteros alegan que dejar entrar a ese "monstruo" a modo de prueba hará imposible sacarlo de nuevo.

El techo exigido por los dueños y el piso que pide la MLBPA, y que ya fue aceptado por las Grandes Ligas, busca supuestamente equiparar las fuerzas entre las 30 franquicias.

Pero la reciente Serie Mundial entre los Cerveceros y los Rays, dos de los equipos más modestos de la liga, deja sin argumentos de momento a ambas partes, aunque este fenómeno en el béisbol se dé cada diez años.

La última vez que un equipo pobre ganó la Serie Mundial antes que los Cerveceros fue en 2015, cuando lo hicieron los Reales de Kansas City.

En ese lapso, en la NFL, la NBA y la NHL, ligas que tienen techos salariales, 16 equipos de mercados pequeños consiguieron coronarse en sus respectivos deportes.