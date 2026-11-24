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A menos de una semana para que expire el Convenio Laboral Colectivo el 1 de diciembre y ante la inminencia de un cierre patronal, el mercado de agentes libres en el béisbol de Grandes Ligas se mueve contrarreloj.

El anuncio el lunes de la firma del lanzador zurdo Tarik Skubal por nueve temporadas y 450 millones de dólares con los Mets de Nueva York, ha provocado un efecto dominó y otras fichas valiosas en la agencia libre ya tienen nuevos equipos.

Este martes, los Cachorros de Chicago pescaron al abridor zurdo Trevor Rogers y al antesalista japonés Teruaki Sato, mientras que los Orioles de Baltimore aseguraron al derecho dominicano Freddy Peralta.

Rogers pactó por 120 millones para las próximas cinco campañas, mientras que Sato, ganador de la Triple corona en la pelota profesional nipona, firmó por la misma cifra, pero por seis años.

Para Chicago, buscar abridores es una necesidad imperiosa, luego de que los cinco que conformaban la rotación al final de la temporada del 2026 (Matthew Boyd, Clay Holmes, David Peterson, Shota Imanaga y Kevin Gausman) se fueron a la agencia libre.

Su nueva adquisición, de 29 años, comenzó su carrera en 2020 con los Marlins de Miami y fue canjeado a mitad del 2024 a los Orioles.

En Baltimore, este año dejó marca de 10-11, con efectividad de 4.03 en 30 aperturas, mientras que en su carrera completa tiene 34-48, con promedio de 3.88 en 132 juegos, todos como abridor.

Con Sato añaden poder ofensivo. El japonés jugó tercera base en su país, donde incluso ganó un Guante de Oro.

Sin embargo, los Cachorros tienen al consagrado Alex Bregman en esa posición por cuatro temporadas más, por lo que se espera que el recién llegado haga la conversión para los jardines, luego de que el equipo perdiera al también nipón Seiya Suzuki, patrullero derecho, y a Ian Happ (left fielder) como agentes libres.

Peralta a Baltimore

Luego de perder al zurdo Trevor Rogers en la agencia libre, los Orioles ya encontraron su reemplazo con el diestro dominicano Freddy Peralta.

El acuerdo sería por cinco campañas y 125 millones con Peralta, quien se revalorizó tras ser cambiado a mitad de temporada desde los Mets a los Rays de Tampa Bay.

El quisqueyano, de 30 años, debutó en 2018 con los Cerveceros de Milwaukee, y lideró la Liga Nacional en victorias (17) en el 2025, pero en el invierno fue canjeado a Nueva York, donde vivió una verdadera pesadilla.

En 22 aperturas con el equipo de la Gran Manzana, ganó cinco juegos, perdió nueve y lanzó para efectividad de 4.99, pero renació con los Rays, a donde llegó antes de la fecha límite de cambios y se convirtió en una pieza clave en los campeones de la Liga Americana.

Inicialmente, el traslado de Peralta a Tampa Bay no dio mejores resultados, pues registró una efectividad de 7.17 en sus primeras cuatro aperturas, pero desde finales de agosto, hilvanó una racha de cinco triunfos en fila y un minúsculo promedio de 0.79 en sus última seis salidas.

En los playoffs registró efectividad de 1.08 en cuatro salidas, tres de ellas como abridor, durante la Serie Divisional y la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en la que resultó el Jugador Más Valioso y llevó a los Rays a la Serie Mundial.

Kris Bubic a Cleveland

Mientras se intensifican las negociaciones entre los dueños y la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA), el dinero sigue corriendo, en contradicción con el pretendido tope salarial que quieren imponer los propietarios.

Los Guardianes de Cleveland pactaron con el abridor zurdo agente libre Kris Bubic por un año y 17.5 millones.

Bubic, un lanzador mediocre a lo largo de su carrera con los Reales de Kansas City, tuvo un aceptable 2026, aunque limitado por lesiones.

En 14 juegos, nueve como abridor, registró cuatro triunfos y dos derrotas, con promedio de limpias de 3.76 en 55 innings. Terminó el año con los Dodgers de Los Angeles.