Cuba traslada su principal feria comercial a internet mientras busca capital extranjero (VIDEO)

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La principal feria comercial de Cuba cambiará este año sus pabellones por espacios mayormente digitales, mientras el régimen intenta atraer capital extranjero en medio de la crisis económica y energética, las sanciones estadounidenses y la suspensión de operaciones de empresas internacionales.

La 42.ª Feria Internacional de La Habana (FIHAV), prevista del 24 al 26 de noviembre, se desarrollará principalmente por internet. El programa incluye un foro empresarial presencial el último día en el Palacio de Convenciones, donde el régimen difundirá las 176 reformas económicas anunciadas este año.

El economista cubano Elías Amor cuestionó la efectividad de la Feria Internacional de La Habana como herramienta para captar capital extranjero y consideró que su organización no responde a las transformaciones del comercio mundial.

“Esta feria es un ejemplo más del fracaso de la política castrista de atracción de inversiones extranjeras”, afirmó el experto.

A su juicio, el evento mantiene un modelo caduco que necesita un diseño diferente y nuevas formas de organización. Amor también advirtió que la modalidad virtual podría reducir los resultados de esta edición.

“Posiblemente va a ser un año perdido para la política de promoción exterior de la economía cubana”, sostuvo.

El economista señaló que las dificultades para atraer inversiones trascienden el formato de la feria. Según su análisis, “no se han modificado las bases jurídicas necesarias para dar seguridad a los inversores extranjeros”.

El cambio de formato ocurre después de que Cuba quedara este año sin otro de sus grandes encuentros comerciales internacionales: el Festival del Habano.

Tras aplazarlo en febrero, sus organizadores confirmaron posteriormente que la edición de 2026 no se celebraría. Habanos S. A. explicó que el contexto no permitía garantizar los estándares del evento, aunque mantuvo actividades internacionales vinculadas al aniversario 60 de Cohíba.

Los dos casos muestran cómo las condiciones del país afectan su calendario de promoción empresarial. No obstante, sus consecuencias económicas deben distinguirse: el Festival del Habano no tendrá lugar, mientras FIHAV conservará actividades virtuales y una jornada presencial.

El propio ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, reconoció al anunciar la feria que algunas empresas participantes habituales no estarían en esta edición. También afirmó que varias compañías extranjeras habían dejado de prestar servicios en Cuba, decisiones que atribuyó a la presión financiera estadounidense.

Determinar el impacto que genera la FIHAV exige separar los anuncios de los resultados económicos. El balance divulgado de la edición de 2025 informó tres nuevos negocios con capital extranjero, 14 cartas de intención y cuatro contratos comerciales, además de otros instrumentos.

Una carta de intención puede preceder a una negociación que no llegue a concretarse. Una inversión puede ejecutarse por etapas. Además, un contrato de importación representa una compra al exterior, no necesariamente una entrada de divisas para Cuba.

Tampoco el valor de los proyectos incluidos en una cartera de oportunidades equivale a inversión captada, esto en la práctica representa el capital que se busca atraer.

Por ello, el resultado de la feria no puede evaluarse únicamente por la cantidad de documentos firmados. Haría falta conocer cuánto financiamiento se desembolsa, qué proyectos comienzan a operar y qué producción, exportaciones o empleos generan.