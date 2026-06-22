"Cuba Transformación": Expertos diseñan propuesta para recuperación de la economía

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Cinco economistas cubanos anunciaron la elaboración de una propuesta para una eventual transformación de la economía de la isla, con el objetivo de identificar medidas y prioridades para enfrentar la profunda crisis que atraviesa el país y sentar las bases de una recuperación sostenible.

El proyecto, denominado “Cuba Transformación”, es desarrollado desde marzo por los economistas Mauricio de Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro, con el apoyo de Cuba Study Group y el Observatorio sobre Economía Cubana.

La iniciativa parte de la premisa de que Cuba enfrenta una combinación de problemas internos y externos que han derivado en una prolongada crisis económica. Los autores señalaron que "cualquier propuesta de transformación debe tener como prioridad inmediata detener el deterioro económico y social, proteger a los grupos más vulnerables y crear condiciones mínimas de estabilidad".

En una declaración divulgada este lunes, los economistas afirmaron que las consecuencias más visibles de esa crisis incluyen la caída de la producción, la inflación, la depreciación de la moneda, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida del poder adquisitivo de la población.

La propuesta no está concebida como una respuesta a las medidas económicas anunciadas recientemente por el régimen. “Nuestro trabajo responde a una metodología propia basada en la identificación de prioridades, la secuenciación de reformas y la coherencia entre objetivos e instrumentos de política pública”, señalaron.

El grupo sostiene que una transición exitosa requeriría cambios graduales y ordenados que conduzcan a “una economía social de mercado, sustentada en un Estado democrático de derecho”, capaz de combinar crecimiento económico con inclusión social y fortalecimiento institucional.

El esquema de trabajo contempla tres etapas: una primera fase de estabilización y medidas de emergencia, una segunda de recuperación productiva e institucional y una tercera orientada al desarrollo de mediano y largo plazo. En la actualidad, el equipo se concentra en la primera etapa, debido a la urgencia de corregir los desequilibrios macroeconómicos y atender los problemas más inmediatos que afectan a la población.

“No pretendemos ofrecer una respuesta cerrada y definitiva a los problemas del país... Se trata de una contribución profesional orientada a identificar medidas viables y reducir costos sociales para soluciones responsables”, precisaron.