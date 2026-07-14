Cuba reporta la cifra de nacimientos más baja en décadas

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Cada vez más cubanos se niegan a tener hijos en su tierra. Según el más reciente informe del estatal Centro de Estudios Demográficos, Cuba registró 68.051 nacimientos en 2025, la peor cifra en décadas.

Los números de los últimos cuatro años sobre los nacimientos en Cuba muestran un acelerado desplome: en 2021 fueron 99.000 nacimientos; en 2022, unos 95.000 y en 2024, 71.000.

“La grave situación de la economía cubana tiene su efecto inmediato sobre el comportamiento de la demografía”, afirmó el economista cubano Elías Amor en el artículo “El desastre demográfico de la economía y sociedad cubana” en su blog Cuba Economía.

En 2025 se registraron 134.354 muertes, que casi duplican los nacimientos en una isla que, por si fuera poco, ve envejecer cada vez de forma más rápida a sus pobladores.

“Esa caída sostenida de la población irá arrastrando a su vez a la economía. De hecho, entre el año 2021 y el 2025, la economía cubana ha caído a razón de un 2,2% anual del Producto Interno Bruto (PIB) mientras que la población ha ido también a la baja”, explicó Amor en declaraciones a Martí Noticias.

El informe del Centro de Estudios Demográficos dijo además que en estos momentos Cuba tiene una población de 9.436.440 habitantes. Investigaciones independientes reportan que el número es incluso menor.

“En el caso de Cuba lo que estamos viendo, por parte del régimen, un desprecio y una ignorancia supina hacia lo que está pasando en el país en el fenómeno demográfico. Las cifras muestran que la caída de la natalidad del 2021 al 2025 fue de un 31%. Eso no hay país que lo sostenga. La natalidad es necesaria para que las nuevas generaciones continúen avanzando hacia el futuro”, comentó Amor a Martí Noticias.

Para este economista cubano, la crisis demográfica en la isla es un proceso muy complejo que, en su opinión, las autoridades no están afrontando de la manera adecuada.

“Cuanto más se tarde en actuar, va a ser más dificil resolver. No es un problema coyuntural. Es un problema estructural que puede ir empeorando si no se adoptan las decisiones correctas”, advirtió Amor.