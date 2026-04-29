Cuba, la peor economía de la región

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La economía cubana experimenta una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor de un 20% en los últimos 6 años, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que actualiza las cifras de crecimiento de las economías de la región.

“Es alarmante", dijo a Martí Noticias el economista cubano Elías Amor, radicado en España, sobre el reciente estudio del organismo.

"En el anterior informe publicado por CEPAL hace unas semanas. Se apuntaba a que la economía cubana había decrecido en los años 2025 y 2026 alrededor de un 2,6% en el PIB. Era una caída que cuestionamos”, apuntó.

El caso de Cuba, es muy significativo ya que los números la ubican como la peor economía entre las 33 analizadas.

“Nos informa que la caída va a ser ahora de un 10.3%, acumulado en los 2 años, con un descenso concretamente en el año 2025, que todavía no se ha cerrado, estadísticamente hablando del 3.8%. Y una caída estimada para este año, que posiblemente sea superior de un 6.5%”, sentenció Amor.

El economista destaca que la publicación se produce en momentos que la Isla de gobierno comunista atraviesa por su peor crisis económica, según entendidos en el tema más aguda a la padecida durante el tristemente célebre “periodo especial” de comienzo de los noventa del pasado siglo cuando desapareció el subsidio soviético tras el desmoronamiento del campo socialista.

“Esto representa un golpe directo a la línea de flotación del régimen comunista, que en este momento está entregado a una huida hacia adelante para intentar dar solución a los graves problemas del modelo económico que se agota y que no tiene solución alternativa”, recalcó.

La CEPAL, en su informe, incluso desglosa como sería el comportamiento si se excluyen los promedios porcentuales de Cuba y Haití. El escenario es mucho más alentador para el resto de las economías regionales. Los datos muestran que actualmente la mayor de las Antillas clasifica como la peor economía de America Latina y el Caribe superando en 5% la predicción para 2026 de su vecina nación caribeña.

“Esta previsión de crecimiento que apunta la CEPAL para el régimen comunista no tiene nada que ver con lo que fue, “informado por el oficialismo”.



La cifra de crecimiento dibujada en el plan económico del gobierno que se presentó con “bombo y platillo” por Díaz Canel, donde se aventuraba que para este año el objetivo del plan era alcanzar un 1%. Grave error”, apuntó el economista cubano radicado en España.

Los datos muestran un decrecimiento acumulado del 2025-2026 del Producto Interno Bruto de 10.3%, pero este indicador ya arrastraba un 11% desde el 2020, lo que ubica a la economía cubana experimentando una contracción del PIB en el entorno de un 20% en los últimos 6 años.