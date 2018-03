Los críticos de acuerdo de paz con FARC dominan elecciones en Colombia

Los votantes en Colombia se volvieron el domingo hacia partidos conservadores críticos con el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la principal guerrilla izquierdista, y castigaron al partido del actual presidente en las elecciones legislativas, planteando dudas sobre el futuro del acuerdo.



Los comicios estaban considerados como un indicador para las disputadas elecciones presidenciales de mayo.



Por primera vez integrantes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) participaron como candidatos en las elecciones después de que depusieran las armas como parte del acuerdo de paz de 2016 que puso fin a un conflicto armado interno de más de medio siglo.

Como se esperaba, la agenda radical de las FARC fue categóricamente rechazada y sus candidatos obtuvieron menos del 0,5% de la votación total. Esto significa que ocuparán sólo las 10 bancas que les garantiza el acuerdo de paz.



El ex grupo guerrillero está “en una situación difícil”, declaró León Valencia, excombatiente que ahora dirige la Fundación Paz y Reconciliación, un grupo de estudios. “Una larga guerra dejó muchos odios, muchos rencores sobre las FARC”.



En contraste, muchos detractores del acuerdo ganaron bancas, y el partido Centro Democrático encabezado por el expresidente Álvaro Uribe se encaminaba a convertirse en el bloque más grande en el Senado.



El candidato presidencial elegido por Uribe, el senador Iván Duque, ganó fácilmente unas primarias entre tres candidatos conservadores en las que participaron más de 5,8 millones de electores. Los votos obtenidos por Duque en este proceso interno rebasan los captados por cualquiera de los dos principales contrincantes en la primera ronda de los comicios presidenciales de 2014.

El partido Acuerdo de Unidad Nacional del presidente Santos terminó quinto en la votación.

La coalición de Santos, que apoyó el acuerdo de paz, tropezó en las elecciones del domingo. Su partido Acuerdo de Unidad Nacional, el mayor movimiento político en el Congreso saliente, terminó quinto en la votación.

Es probable que los resultados deriven en un esfuerzo de último momento por los candidatos para formar coaliciones con el objetivo de posicionarse mejor antes de lo que se ve como una contienda presidencial muy reñida en la que podría ganar cualquiera.



Dos candidatos que se encuentran bajo presión para unir fuerzas son Humberto de la Calle, el ex principal negociador de paz del gobierno, y el exgobernador del departamento de Antioquia, Sergio Fajardo. Ambos candidatos se han comprometido a dar continuidad al acuerdo de paz.



La Alianza Verde, uno de los partidos que apoyan a Fajardo, duplicó los votos recibidos en comparación con anteriores comicios legislativos, aunque de todas formas terminó sexta.



Otro candidato que apoya el acuerdo de paz es Gustavo Petro, el exalcalde izquierdista de Bogotá, que ha prometido subir los impuestos a los ricos y sacar del poder al sector político tradicional del país. El domingo ganó unas elecciones primarias de la izquierda con 2,8 millones de votos. La cifra es 1,2 millones de sufragios menor al total conseguido por Duque, pero de todas formas perfila a Petro como uno de los principales aspirantes presidenciales.



“Nuestros resultados han sido muy positivos”, declaró Petro ante sus simpatizantes después de que se dieran a conocer. “Hoy empiezan las campañas presidenciales”.



Duque dijo que no “haría trizas” el acuerdo con las FARC, pero sí intentaría hacer algunos cambios, por ejemplo en una cláusula que permite a los antiguos guerrilleros con condenas por tráfico de drogas participar en política. También ha pedido un control más estrecho de las finanzas del grupo.



“La verdadera paz se construye con el triunfo del estado de derecho, no relativizando la justicia”, dijo a sus seguidores tras conocer los resultados electorales.



Sergio Guzmán, analista político en Control Risks, señaló que si bien el apoyo a Duque era impresionante, era demasiado pronto para saber si ganaría las presidenciales del 27 de mayo. Los votantes críticos con el acuerdo podrán elegir entre Duque y Germán Vargas Lleras, el líder conservador del partido Cambio Radical. El voto de los partidarios del acuerdo está dividido entre Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle.

The Associated Press.