Correos desde Cuba: "En tu corazón todos somos Cuba dentro de ti"

Fragmentos de correos enviados a Orlando González Esteva por los oyentes del programa “Entre Nosotros”, que se transmite por Radio Martí de 11 a.m. a 12 y de 10 p.m. a 11 p.m., de lunes a viernes.

Estimado Orlando: Gracias por la serie de programas sobre la Navidad. Estoy seguro de que ellos han llenado el gran vacío espiritual que padece el pueblo cubano. Asimismo, este año, Ud. ha hecho posible que la mesa navideña esté repleta de la mejor cena y golosinas: el banquete espiritual que, gracias a las ondas radiales, Ud. ha puesto en las mesas de sus radioyentes, incluyendo la música tan sublime que eleva el espíritu.



Le agradezco que haya tenido la noble idea de compartir las contribuciones de algunos radioyentes. Probablemente han quedado muchos correos que, por el poco tiempo de que dispone, no habrá podido leer, pero estoy seguro de que los atesora como gran regalo de Navidad.



¡Ojalá que su programa se mantenga en el aire por muchos años más!



¡Aprendemos tanto!, y llenamos espacios interiores que no pueden ser llenados en ningún otro sitio.



Saludos para Ud., Mara y todo su equipo. Que el 2018 les traiga una lluvia de

bendiciones del Señor a todos Uds.

***

(Sobre una oyente residente en la isla que participó en el programa por vía telefónica)



Esa es una cubana verdadera, de amor, de fe y de guerra contra toda vicisitud. Dios la bendiga, Teresa, a usted y a toda su familia. Orlando, ha sido mucho el daño sicológico que le ha hecho el sistema a la población. Qué emocionantes las palabras de Teresa.



Pregúntele si quiere darme su correo. Orlando, Cuba está contigo, todos somos un pedazo de Cuba, en tu corazón somos tierra cubana, en tu corazón todos somos Cuba dentro de ti.

Remedios

***

Hola, les estoy escribiendo porque soy un fiel oyente de su emisora, principalmente de su programa. En mi casa todos lo escuchamos a veces. Quisiera también felicitarlos por el gran e importante trabajo que realizan en transmitirle a toda Cuba la verdad por sobre todas las cosas, pueden estar seguros que son la única emisora en Cuba donde se dice la verdad, sea cual sea.



Yo tengo 30 años y nací en este comunismo, pero oyéndolos a ustedes aprendo sobre cómo se vivía antes en Cuba. Me gustó mucho lo que pude oír en su programa, a pesar de la interferencia, sobre cómo se celebraba antes la Navidad en Cuba. Es increíble hasta dónde nos ha llevado la degradación absoluta de este tirano de los Castro, ¡hasta cuándo será esto y a dónde irá a parar está hermosa isla! Espero que un día, cuando tenga hijos, estos puedan conocer otra Cuba, y no ésta, la cual está destrozada de alma y corazón. Es triste, ¡pero es la verdad! Espero que me respondan y me comprendan para seguir escuchándolos y debatiendo porque, con toda seguridad, una Cuba con democracia es posible.

Manguito

***

Escuchando siempre el programa, y más ahora, en Navidad, pues es aquí, en este programa, donde se respira verdadero ambiente navideño. En Cuba, el tema está casi prohibido. Gracias Orlando, no sólo por estos programas de Navidad si no por los de todo el año.

Morón

***

Saludos, Orlando. Feliz Navidad y prospero Año Nuevo para todo ese colectivo tan especial: Mara, Patricia, Jaime, Tony, Raúl y para ti, que yo sé que vas lograr que todos tus oyentes celebren la Navidad, tú puedes.



Yo la viví. Éramos 8 hermanos, y el árbol de Navidad, inmenso, esperando la llegada del niño Jesús. Las avellanas, los higos, las nueces, las 12 uvas, los turrones y la espera de los Reyes Magos, durmiendo desde tempranito porque si estábamos despiertos no nos dejaban los regalos, y éramos pobres. Cuántas cosas bellas destruyó este sistema imperante en nuestra querida Patria. Sigue adelante, mi hermano, que tus oyentes, que son incontables, no te van a defraudar. Te felicito de corazón. Siempre te estoy oyendo:

Aldea mía, todo lo que en ti toco se vuelve espina. ¡Triste verdad!



Felicidades a todos los oyentes de nuestro programa, porque es mío también, y a todos en Radio Martí. Dios los Bendiga.

Matanzas