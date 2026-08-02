Congresista respalda declaraciones de Rubio y llama "delincuentes" a líderes del régimen cubano

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El congresista republicano Carlos Giménez respaldó las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio de que Cuba era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos por sus presuntas actividades de espionaje e influencia política.

“No se equivoquen, como ha declarado el secretario Rubio, el régimen de Cuba representa una grave amenaza para la seguridad nacional y el bienestar del pueblo estadounidense”, afirmó el legislador cubanoamericano en su cuenta de X.

Giménez llamó “delincuentes” su publicación en X a los líderes del régimen cubano tras la entrevista este sábado de Rubio en el programa My View with Lara Trump, de Fox News, en la que el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que Cuba había desarrollado una capacidad desproporcionada para desplegar actividades de espionaje e inteligencia en EEUU.

“Estos delincuentes socavan activamente nuestra democracia y nuestras instituciones”, señaló Giménez, quien agregó que “el régimen debe ser relegado al basurero de la historia”.

En su entrevista en Fox News, Rubio recordó que La Habana a lo largo de décadas ha logrado infiltrarse en instituciones estadounidenses.

“Para el estadounidense promedio, Cuba es un país pequeño a 90 millas de nuestras costas, con una población de 9,5 millones de personas; pero la gente olvida que, cuando se trata de asuntos como el espionaje y las operaciones de influencia, en realidad son una superpotencia en esos campos”, aseguró el Secretario de Estado.